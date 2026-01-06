На алтайские трассы из-за метелей отправились дежурить оперативные группы спасателей

В крае на ближайшее два дня объявлено штормовое предупреждение: водителей призывают отказаться от поездок

06 января 2026, 10:43, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Оперативные группы МЧС России отправились работать в районы Алтайского края, где прогнозируется сложная дорожная обстановка из-за погоды. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Так, группа от Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. В. Зюкова будет дежурить в Косихинском районе, спасатели краевого управления по делам ГОЧС и ПБ – в Поспелихинском районе, а оперативная группа Главного управления – в Троицком районе.

Сотрудники МЧС будут мониторить дорожную обстановку и при необходимости помогать людям, оказавшимся в беде из-за непогоды. Кроме того, оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов тоже держат ситуацию на контроле. По сообщению регионального МЧС, все профильные службы приведены в готовность, ведется взаимодействие с главами муниципалитетов.

Напомним, в Алтайском крае на 6 и 7 января объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег и метели: ветер усилится до 17–22 м/с, а местами ожидаются порывы до 25 м/с и более. В непогоду автомобилистов просят отказаться от дальних поездок.