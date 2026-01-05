Суровые январские метели надвигаются на Алтайский край в ближайшие дни

Ветер может усилиться до 19–24 метров в секунду

05 января 2026, 22:00, ИА Амител

Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ближайшие дни на территории Алтайского края ожидаются сложные погодные условия. По прогнозу Гидрометцентра, регион ожидают метели и сильный порывистый ветер, скорость которого в отдельных районах может достигать 24 метров в секунду.

Так, днем 6 и 7 января температура составит от 0 до -5 градусов, при этом ветер может усилиться до 19–24 метров в секунду. В Барнауле синоптики прогнозируют от -2 до -4 градусов, небольшой или умеренный снег и ветер скоростью 13–18 метров в секунду.