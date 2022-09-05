Авто «рулит». Кого номинируют жители Алтая в первый день «Народного знака качества 2022»

Жители Алтайского края номинировали на масштабную премию «Народный знак качества 2022» уже более сотни компаний. Активнее всего выдвигают в номинациях «Автосервис года» и «Автосалон года». Голосуй и ты на сайте народныйзнаккачества.рф.

«Народный знак качества 2022» — проект портала amic.ru и радиостанции Business FM. Он стартовал 5 сентября. А уже в середине ноября мы узнаем, где больше всего любят отобедать и отужинать жители региона, в какой автосервис везут своё авто, а куда за лечением ходят сами, в каком фитнес-клубе предпочитают сгонять килограммы и набирать мышечную массу, а где делают ноготочки и реснички. Мы выберем лучший университет, лучшего застройщика, лучшее промышленное предприятие и не только.

Кстати, именно автономинация пока самая популярная. Уже поступила 21 заявка по автосалонам и 14 — по автосервисам. Также активно выдвигают компании, которые занимаются стройкой и ремонтом, рестораны и фастфуды, стоматологии и ТРЦ.

Подчеркнём, решение только за жителями. Именно вы номинируете компанию, именно вы потом голосуете за финалистов.

Любой желающий сможет выдвинуть по одной компании в каждой номинации на сайте народныйзнаккачества.рф. Критерии выбора могут быть любыми.

Наши номинации:

— HoReCa

— «Отдых и ТРЦ»;

— «Образование»;

— «Авто»;

— «Красота и здоровье»;

— «Производители»;

— «Связь»;

— «Строительство».

Кроме того, Business FM учредил номинации «Мой бизнес года» и «Лучший работодатель года», а amic.ru определит «Newsmaker года».

А ты уже номинировал? Если нет, то тебе сюда. Успевай с 5 сентября по 9 октября. 17 октября мы откроем голосование в шорт-листе.

Крутая премия — крутые партнёры. Это, например:

«АлтайНефтеРесурс» — официальный партнёр проекта. Это надёжный поставщик ГСМ. Работает стабильно, в срок и в любых объёмах. Оптом и в розницу с возможностью бесплатного хранения. За всеми подробностями звоните: 63-62-94.

«Металл Профиль» — официальный партнёр проекта. Это российский производитель стальных кровель и фасадов, один из лидеров российской и мировой металлообработки. Компания на рынке уже более 25 лет: cтальные кровли, фасады, заборы и водостоки — всё, что нужно для возведения надёжного, современного дома, который будет служить вашей семье долгие годы.

ООО «Траст-2»