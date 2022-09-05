Авто «рулит». Кого номинируют жители Алтая в первый день «Народного знака качества 2022»
Заявки есть уже почти во всех номинациях
Жители Алтайского края номинировали на масштабную премию «Народный знак качества 2022» уже более сотни компаний. Активнее всего выдвигают в номинациях «Автосервис года» и «Автосалон года». Голосуй и ты на сайте народныйзнаккачества.рф.
«Народный знак качества 2022» — проект портала amic.ru и радиостанции Business FM. Он стартовал 5 сентября. А уже в середине ноября мы узнаем, где больше всего любят отобедать и отужинать жители региона, в какой автосервис везут своё авто, а куда за лечением ходят сами, в каком фитнес-клубе предпочитают сгонять килограммы и набирать мышечную массу, а где делают ноготочки и реснички. Мы выберем лучший университет, лучшего застройщика, лучшее промышленное предприятие и не только.
Кстати, именно автономинация пока самая популярная. Уже поступила 21 заявка по автосалонам и 14 — по автосервисам. Также активно выдвигают компании, которые занимаются стройкой и ремонтом, рестораны и фастфуды, стоматологии и ТРЦ.
Подчеркнём, решение только за жителями. Именно вы номинируете компанию, именно вы потом голосуете за финалистов.
Любой желающий сможет выдвинуть по одной компании в каждой номинации на сайте народныйзнаккачества.рф. Критерии выбора могут быть любыми.
Наши номинации:
— HoReCa
— «Отдых и ТРЦ»;
— «Образование»;
— «Авто»;
— «Красота и здоровье»;
— «Производители»;
— «Связь»;
— «Строительство».
Кроме того, Business FM учредил номинации «Мой бизнес года» и «Лучший работодатель года», а amic.ru определит «Newsmaker года».
А ты уже номинировал? Если нет, то тебе сюда. Успевай с 5 сентября по 9 октября. 17 октября мы откроем голосование в шорт-листе.
Крутая премия — крутые партнёры. Это, например:
«АлтайНефтеРесурс» — официальный партнёр проекта. Это надёжный поставщик ГСМ. Работает стабильно, в срок и в любых объёмах. Оптом и в розницу с возможностью бесплатного хранения. За всеми подробностями звоните: 63-62-94.
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