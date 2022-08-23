Студенты АлтГТУ прошли производственную практику в компании «ЕвроХим»

Десять студентов института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ, обучающихся по направлению подготовки «Химическая технология», прошли производственную практику на предприятиях, входящих в АО «МХК «Еврохим». Это ведущая в России компания по производству минеральных удобрений, входящая в пятёрку крупнейших в мире.

«Я рада, что наши студенты смогли побывать на современном производстве, увидеть сложные технологические процессы получения химических веществ. Работая на предприятиях, ребята увидели перспективы и возможности развития своей будущей карьеры. Это чувствуется и по уверенности в ответах, и по дискуссиям, которые они устраивали на защите практики по поводу режимов и принципов действия оборудования», — сказала руководитель практики, доцент кафедры химической технологии АлтГТУ Анастасия Маноха.

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Так, Алексей Чирков проходил практику на ООО «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» в Белореченске Краснодарского края.

«Эта практика стала для меня возможностью применить имеющиеся знания в реальной деятельности. Мне очень понравилось. Появились идеи реализовать собственный проект, который будет полезен компании «Еврохим», — рассказал студент.

Барнаульских студентов также приняли предприятия ООО «ПГ «Фосфорит» г. Кингисепп (Ленинградская область) и АО «НАК «Азот» г. Новомосковск (Тульская область). Под руководством наставников студенты погружались в работу различных отделов — технического контроля, промышленной автоматизации и метрологии, операционной эффективности, конструкторско-технологического, производственного и других.

Добавим, практику организовали в рамках «Программы подготовки кадровой смены для высокотехнологичных отраслей промышленности в регионах присутствия компаний „ЕвроХим“, СУЭК и СГК», реализуемой Благотворительным фондом Андрея Мельниченко.