Барнаульский жилкомплекс «Парковый» полностью достроят уже к октябрю

Многострадальный ЖК «Парковый» в Барнауле почти готов к сдаче в эксплуатацию. Дольщики получат ключи от своих квартир в конце сентября или начале октября, сообщил во время выездного совещания мэр Барнаула Вячеслав Франк. Подрядчик «Адалин-Инвест», который взялся достраивать объект, заканчивает монтаж систем водоснабжения и электропроводки. По словам главы города, после сдачи жилкомплекса мэрия будет решать вопрос благоустройства подъездных путей.

Почти готово

Готовность четырёх блок-секций сейчас составляет от 77 до 95%. Рабочие уже занимаются монтажом лифтов, штукатурят квартиры и обустраивают придомовую территорию. Также подрядчик продолжает работы по строительству подземной парковки.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк отметил, что главная задача — как можно скорее вручить дольщикам ключи от их готовых квартир.

«Нашей главной задачей было достроить дома, не допустить появления в городе обманутых дольщиков. Люди должны были получить свои квартиры и в уместные сроки. На нас лежала особая ответственность, так как застройщиком по данному объекту выступает наша компания „Барнаулкапстрой“, которая в силу объективных обстоятельств на тот момент находилась в сложном экономическом положении и под угрозой банкротства», — рассказал глава города на выездном совещании.

Чтобы всё было исполнено в срок, в городской администрации создали рабочую межведомственную группу. Это и позволило спасти ситуацию, уверен депутат БГД Иван Огнев.

«Заседания комиссии на первом этапе проходили практически еженедельно. Было много споров и справедливых упрёков от людей, но нам всё же удалось найти компромиссное решение, определить подрядную организацию, которая взяла на себя ответственность за достройку жилого комплекса, возобновить работы и уже к концу прошлого года сдать третью блок-секцию — первый объект жилого комплекса», — рассказал Огнев.

Возглавил рабочую группу сам Вячеслав Франк.

«Велась непрерывная работа с дольщиками, необходимо было вместе с людьми находить решения по достройке объекта. И они были найдены. Сегодня мы видим, что строительство завершается, а значит, люди смогут переехать в современное комфортное жильё», — пояснил мэр.

Он также заявил, что после сдачи объекта необходимо решить вопрос с подъездными путями. Сейчас к «Парковому» ведёт лишь разбитая грунтовая дорога. Франк распорядился подготовить предложения, как её благоустроить.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк / Фото: «Вечерний Барнаул»

Решили «взрывоопасную» ситуацию

«Парковый» — многострадальный ЖК, который начали возводить ещё в 2018 году. Это первый объект в Барнауле, строительство которого финансировалось через эскроу-счета. Застройщик — «Барнаулкапстрой».

Проблемы с жилкомплексом возникли в 2021 году, когда строительство остановилось. Подрядчик ООО «СК Стройпанорама» оказался неспособен строить объект качественно и в срок. «Барнаулкапстрой» был вынужден расторгнуть с компанией договор подряда.

Дольщики, встревоженные за судьбу своих будущих квартир, обратились к Вячеславу Франку с просьбой решить вопрос. В итоге достраивать объект взялась компания «Гермес», входящая в группу компаний ООО СЗ «АдалинИнвест». Директор компании Рихард Фаллер рассказал, что подряд решили взять совсем не ради выгоды.

«Ситуация с домом была сложная, можно сказать, взрывоопасная. Администрация города обратилась с просьбой помочь — достроить по возможности, — рассказывает Рихард Фаллер. — Никакой экономической выгоды для компании в этом проекте нет», — пояснил подрядчик.

По его словам, главной задачей было завершить возведение долгостроя и обеспечить дольщиков их долгожданным жильём.