Зеркальное здание с большой прогулочной зоной появится вместо гаражей в Барнауле

В Барнауле на месте, где раньше стояли металлические гаражи, появится зеркальное здание с зоной для прогулок. На площадке уже возведён каркас будущего объекта.

Как сообщает “Толк“, участок по адресу ул. Телефонная, 145, раньше был заставлен металлическими гаражами, а после их сноса долгое время простаивал и зарастал.

В 2020 году состоялся аукцион, в ходе которого стартовая цена территории выросла с 500 тысяч рублей до 6,7 млн. После торгов на семь лет и четыре месяца участок достался местному предпринимателю.

Согласно проекту, на месте, где раньше стояли гаражи, возведут двухэтажное здание с зеркальным фасадом. Также здесь запланирована аллея для прогулок, будут установлены скамейки и освещение.