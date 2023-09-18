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Инаугурация Виктора Томенко состоится сегодня в Барнауле

Переизбранный на второй срок губернатор на прошедших выборах получил 76,17% голосов

18 сентября 2023, 09:40, ИА Амител

Виктор Томенко на инаугурации в 2018 году / Фото: amic.ru / Евгения Савина
Виктор Томенко на инаугурации в 2018 году / Фото: amic.ru / Евгения Савина

Торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Алтайского края Виктора Томенко пройдет 18 сентября в 11:00 в краевом драмтеатре имени Шукшина.

На мероприятии председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова объявит о признании выборов состоявшимися и вручит главе региона удостоверение. Тот, в свою очередь, принесет присягу и выступит с инаугурационной речью.

После этого Томенко начнет процесс формирования нового краевого правительства.

Напомним, на прошедших выборах Томенко получил 76,17% голосов избирателей – за него проголосовали 417 068 человек.

В 2018 году инаугурация состоялась 17 сентября. Томенко пообещал работать с полной отдачей и делать все в интересах каждого жителя края.

Барнаул Виктор Томенко Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

10:07:11 18-09-2023

Во сколько в театре это представление давать будут ?

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Гость

10:38:35 18-09-2023

Гость (10:07:11 18-09-2023) Во сколько в театре это представление давать будут ?... Рассчитываете на лишний билетик? Не рассчитывайте. Там спектакль чисто для своих, по контрамаркам. Вы случаем не свой, в списках состоите? Нет? Тогда вам не дано прикоснуться к "высокому искусству".

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Гость

10:47:59 18-09-2023

Гость (10:38:35 18-09-2023) Рассчитываете на лишний билетик? Не рассчитывайте. Там спект... Печально! а так хотца...!

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