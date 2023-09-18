Инаугурация Виктора Томенко состоится сегодня в Барнауле

Переизбранный на второй срок губернатор на прошедших выборах получил 76,17% голосов

18 сентября 2023, 09:40, ИА Амител

Виктор Томенко на инаугурации в 2018 году / Фото: amic.ru / Евгения Савина

Торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Алтайского края Виктора Томенко пройдет 18 сентября в 11:00 в краевом драмтеатре имени Шукшина.

На мероприятии председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова объявит о признании выборов состоявшимися и вручит главе региона удостоверение. Тот, в свою очередь, принесет присягу и выступит с инаугурационной речью.

После этого Томенко начнет процесс формирования нового краевого правительства.

Напомним, на прошедших выборах Томенко получил 76,17% голосов избирателей – за него проголосовали 417 068 человек.

В 2018 году инаугурация состоялась 17 сентября. Томенко пообещал работать с полной отдачей и делать все в интересах каждого жителя края.