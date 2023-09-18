Инаугурация Виктора Томенко состоится сегодня в Барнауле
Переизбранный на второй срок губернатор на прошедших выборах получил 76,17% голосов
18 сентября 2023, 09:40, ИА Амител
Торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Алтайского края Виктора Томенко пройдет 18 сентября в 11:00 в краевом драмтеатре имени Шукшина.
На мероприятии председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова объявит о признании выборов состоявшимися и вручит главе региона удостоверение. Тот, в свою очередь, принесет присягу и выступит с инаугурационной речью.
После этого Томенко начнет процесс формирования нового краевого правительства.
Напомним, на прошедших выборах Томенко получил 76,17% голосов избирателей – за него проголосовали 417 068 человек.
В 2018 году инаугурация состоялась 17 сентября. Томенко пообещал работать с полной отдачей и делать все в интересах каждого жителя края.
10:07:11 18-09-2023
Во сколько в театре это представление давать будут ?
10:38:35 18-09-2023
Гость (10:07:11 18-09-2023) Во сколько в театре это представление давать будут ?... Рассчитываете на лишний билетик? Не рассчитывайте. Там спектакль чисто для своих, по контрамаркам. Вы случаем не свой, в списках состоите? Нет? Тогда вам не дано прикоснуться к "высокому искусству".
10:47:59 18-09-2023
Гость (10:38:35 18-09-2023) Рассчитываете на лишний билетик? Не рассчитывайте. Там спект... Печально! а так хотца...!