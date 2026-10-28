Для операции потребовался особый протез

28 октября 2026, 16:55, ИА Амител

Врачи спасли 16-летнюю спортсменку в Новосибирске / Фото: НМИЦ им. Мешалкина

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина спасли 16-летнюю спортсменку, которая получила травму на соревнованиях по конному триатлону, пишет "КП-Новосибирск".

"Во время прыжка лошадь зацепилась за препятствие и упала на спортсменку. Вес животного превышал 700 килограммов", — отмечает издание.

У девушки диагностировали травмы легкого, селезенки и почки. Также произошел неполный разрыв аорты с формированием псевдоаневризмы, поэтому любое движение или кашель могли привести к полному разрыву сосуда.

Как пояснил хирург Мамуржон Махмудов, подросток с травматическим поражением аорты впервые оказался в практике центра. Сложность заключалась в том, что аорта растет до 25 лет, а у 16-летней девушки ее диаметр составлял 19 миллиметров.

Для операции потребовался особый протез. Специалисты установили стент-графт через сосудистое русло.

Операция прошла успешно, кровоток в обеих руках не нарушен. Однако теперь девушке придется избегать тяжелых нагрузок и регулярно наблюдаться у кардиолога.

Ранее в НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина спасли 46-летнюю жительницу Республики Алтай — сердце женщины сдавливал гигантский шар.