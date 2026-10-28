Новосибирские врачи спасли юную спортсменку, на которую упала 700-килограммовая лошадь
Для операции потребовался особый протез
28 октября 2026, 16:55, ИА Амител
Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина спасли 16-летнюю спортсменку, которая получила травму на соревнованиях по конному триатлону, пишет "КП-Новосибирск".
"Во время прыжка лошадь зацепилась за препятствие и упала на спортсменку. Вес животного превышал 700 килограммов", — отмечает издание.
У девушки диагностировали травмы легкого, селезенки и почки. Также произошел неполный разрыв аорты с формированием псевдоаневризмы, поэтому любое движение или кашель могли привести к полному разрыву сосуда.
Как пояснил хирург Мамуржон Махмудов, подросток с травматическим поражением аорты впервые оказался в практике центра. Сложность заключалась в том, что аорта растет до 25 лет, а у 16-летней девушки ее диаметр составлял 19 миллиметров.
Для операции потребовался особый протез. Специалисты установили стент-графт через сосудистое русло.
Операция прошла успешно, кровоток в обеих руках не нарушен. Однако теперь девушке придется избегать тяжелых нагрузок и регулярно наблюдаться у кардиолога.
Ранее в НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина спасли 46-летнюю жительницу Республики Алтай — сердце женщины сдавливал гигантский шар.
16:58:28 28-10-2026
скакать на коне это не спорт
это нужно квалифицировать как ДТП
17:40:29 28-10-2026
Гость (16:58:28 28-10-2026) скакать на коне это не спортэто нужно квалифицировать ка... Скакать на коне - это негуманно и вредит спине коня, об этом рассказывает любой тренер верховой езды. Я уже не говорю о том что это может быть травмоопасно для наездников
17:43:05 28-10-2026
А моя подруга(тоже спортсменка,(комсомолок отменили)) тоже испытала триатлон.Почку удалили,сердце заменили в той же поликлинике НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина всё равно рвётся в бой без протезов всяких.
21:12:12 28-10-2026
как чувствует себя 700-килограммовая лошадь?
08:27:41 29-10-2026
Кость (21:12:12 28-10-2026) как чувствует себя 700-килограммовая лошадь?... пристрелили?
15:36:32 29-10-2026
инвалидность теперь... вот вам и лошадка