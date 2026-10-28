Наиболее привлекательные предложения сейчас встречаются среди краткосрочных депозитов

28 октября 2026, 17:01, ИА Амител

Банки, долги, коллекторы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россияне могут потерять часть дохода, если решат отложить открытие банковского вклада до новогодних акций в надежде на более высокие проценты. Эксперты предупреждают, что сезонная прибавка к ставке не всегда способна компенсировать деньги, которые могли бы заработать сбережения за время ожидания. Какие депозиты сейчас выгоднее и стоит ли рассчитывать на удешевление кредитов, выяснил "РосБалт".

После решения Центробанка от 23 октября рассчитывать на резкие изменения банковских ставок пока не приходится. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, одновременно ухудшив прогноз по инфляции и обозначив более жесткие условия денежно-кредитной политики на 2027 год. Это означает, что кредиты в ближайшее время вряд ли существенно подешевеют, зато вклады еще могут приносить относительно высокий доход.

По данным ЦБ, во второй декаде октября средняя максимальная ставка по рублевым депозитам десяти крупнейших банков составляла 13,06% годовых. Как пояснила доцент Финансового университета Оксана Мощенко, миллион рублей, размещенный на полгода под такой процент, принесет около 65 тысяч рублей до вычета налогов без учета капитализации.

При этом наиболее привлекательные предложения сейчас встречаются среди краткосрочных депозитов. По оценке доцента Финансового университета Ольги Борисовой, трехмесячные вклады предлагают примерно 12,8–14,5% годовых, депозиты на срок от трех до шести месяцев — 12,87–13,55%, а годовые — порядка 12,5–13%.

В преддверии Нового года банки традиционно запускают сезонные предложения. Однако эксперты не советуют рассчитывать на массовое повышение процентов. По прогнозу Мощенко, отдельные организации могут увеличить доходность на 0,5–1 процентный пункт, чтобы привлечь дополнительные средства к концу года.

Но ожидание таких предложений способно обернуться упущенной выгодой.

"Новогодние вклады действительно могут оказаться интересными, однако ждать их ради дополнительных нескольких десятых процента не всегда выгодно. Например, повышение ставки с 13 до 13,5% на три месяца принесет с каждого миллиона рублей лишь около 1250 рублей дополнительного дохода", — объяснила Оксана Мощенко.

При этом за месяц ожидания тот же миллион мог бы уже приносить проценты на действующем депозите.

Еще одна сложность — дополнительные требования банков. Привлекательная ставка иногда доступна только при выполнении определенных условий, например регулярных покупках по карте или размещении так называемых новых денег, которых не было на счетах клиента в течение предыдущих 30–90 дней.

"Если невнимательно прочитать условия, перед тем как войти во вклад, доходность будет меньше ожидаемой", — предупредил эксперт финансовой компании "Вектор" Илья Демщиков.

Тем, кто хочет сохранить высокую ставку на продолжительный срок, Ольга Борисова советует рассмотреть годовые депозиты крупных банков с доходностью около 12,8–13,2%. Другой вариант — распределить накопления между несколькими вкладами на два, четыре, шесть месяцев и год. Тогда часть средств будет периодически освобождаться, а остальные продолжат приносить доход.

Существуют и комплексные предложения, объединяющие депозит с инвестиционными продуктами. Они могут обеспечить прибавку к доходности на 1–1,5 процентного пункта, однако связаны с дополнительными рисками. Страхование распространяется только на банковский вклад, а возможные инвестиционные потери несет сам клиент.

Что касается кредитов, заметного снижения процентов эксперты пока не ожидают. Даже при неизменной ключевой ставке банки учитывают платежеспособность заемщика, риск невозврата денег и собственные расходы.

По прогнозу Демщикова, ближе к декабрю отдельные потребительские кредиты могут подешеветь на 0,5–1 процентный пункт. Однако рассчитывать на такие предложения смогут преимущественно надежные клиенты с небольшой долговой нагрузкой. Для них ставки могут составить 27–29% годовых.

Тем, у кого на погашение долгов уходит более половины дохода, кредиты по-прежнему могут предлагать под 30% годовых и выше. Более низкие проценты иногда доступны зарплатным клиентам или при оформлении дополнительных страховых продуктов.