Обогреватель едва не убил жительницу Бийска

В многоэтажке произошел пожар, шесть жителей дома смогли эвакуироваться самостоятельно

06 февраля 2026, 11:18, ИА Амител

Пожар в квартире Бийска / Фото: МЧС Алтайского края

В Бийске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома в переулке Липового. По предварительной версии сотрудников МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электрообогревателя.

Огонь охватил площадь 10 квадратных метров — в результате повреждены мебель и личные вещи жильцов.

Из здания эвакуировали шесть человек. Одна из жительниц получила отравление продуктами горения и была госпитализирована.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства происшествия и оценивают размер ущерба.

