Обогреватель едва не убил жительницу Бийска
В многоэтажке произошел пожар, шесть жителей дома смогли эвакуироваться самостоятельно
06 февраля 2026, 11:18, ИА Амител
В Бийске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома в переулке Липового. По предварительной версии сотрудников МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электрообогревателя.
Огонь охватил площадь 10 квадратных метров — в результате повреждены мебель и личные вещи жильцов.
Из здания эвакуировали шесть человек. Одна из жительниц получила отравление продуктами горения и была госпитализирована.
В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства происшествия и оценивают размер ущерба.
Ранее сообщалось, что в Барнауле едва не сгорела квартира из‑за забытого пылесоса. Жильцы не выключили бытовую технику из розетки.
