В Барнауле более 50 пожарных ликвидировали возгорание в онкоцентре "Надежда"

Поступило сообщение о задымлении в подвальном помещении

05 февраля 2026, 15:22, ИА Амител

Возгорание в онкоцентре "Надежда" / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле произошло возгорание в здании Алтайского краевого онкологического диспансера "Надежда", расположенном на Змеиногорском тракте, сообщает алтайское МЧС в своем Max-канале.

«Согласно поступившей информации, произошло задымление в подвальном помещении. По уточненным данным, горел утеплитель в вентиляции», — рассказали в ведомстве.

Пожар локализован на площади около двух квадратных метров. На место происшествия выезжали порядка 14 единиц техники, более 50 пожарных. Пострадавших нет.