В Барнауле более 50 пожарных ликвидировали возгорание в онкоцентре "Надежда"

Поступило сообщение о задымлении в подвальном помещении

05 февраля 2026, 15:22, ИА Амител

Возгорание в онкоцентре "Надежда" / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле произошло возгорание в здании Алтайского краевого онкологического диспансера "Надежда", расположенном на Змеиногорском тракте, сообщает алтайское МЧС в своем Max-канале.

«Согласно поступившей информации, произошло задымление в подвальном помещении. По уточненным данным, горел утеплитель в вентиляции», — рассказали в ведомстве.

Пожар локализован на площади около двух квадратных метров. На место происшествия выезжали порядка 14 единиц техники, более 50 пожарных. Пострадавших нет.

Здание в Барнауле на Ленина, 94 / Фото: 2gis

В Барнауле из-за неосторожного курения произошел пожар в разрушающемся здании-памятнике

В пустом здании находился мужчина, которого госпитализировали с отравлением продуктами горения
Комментарии 7

Олег

15:27:51 05-02-2026

Слава МЧС!
Повезло.

Гость

16:54:18 05-02-2026

Что же за утеплитель такой, да ещё в вентиляции, да ещё и горит? Кто то принес и поджег?

Гость

17:35:46 05-02-2026

2 кв м? В 15:30 пожарные уехали. Врачи не принимали. Больным пришлось разьезжаться. Коллцентр до сих пор не отвечает на звонки. Что за парализация??? Мин-во вообще было не в курсе. Всем начихать!!!

Гость

17:43:18 05-02-2026

А ведь люди записывались за 2 недели. Теперь когда попадут к врачу? Снова через 2 недели? А болезнь не стоит на месте...

Гость

20:13:41 05-02-2026

Гость (17:43:18 05-02-2026) А ведь люди записывались за 2 недели. Теперь когда попадут к... и? надо прям на горящей трубе было принимать?

Гость

23:09:56 05-02-2026

Гость (17:43:18 05-02-2026) А ведь люди записывались за 2 недели. Теперь когда попадут к... Это никого не интересует. Спасение утопающих ...

гость

17:34:10 06-02-2026

Что-то сжигали. Может, лекарства? А то раз выбросили в лес, кто-то нашел, всё вылезло.

