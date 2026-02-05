В Барнауле более 50 пожарных ликвидировали возгорание в онкоцентре "Надежда"
Поступило сообщение о задымлении в подвальном помещении
05 февраля 2026, 15:22, ИА Амител
Возгорание в онкоцентре "Надежда" / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Барнауле произошло возгорание в здании Алтайского краевого онкологического диспансера "Надежда", расположенном на Змеиногорском тракте, сообщает алтайское МЧС в своем Max-канале.
«Согласно поступившей информации, произошло задымление в подвальном помещении. По уточненным данным, горел утеплитель в вентиляции», — рассказали в ведомстве.
Пожар локализован на площади около двух квадратных метров. На место происшествия выезжали порядка 14 единиц техники, более 50 пожарных. Пострадавших нет.
15:27:51 05-02-2026
Слава МЧС!
Повезло.
16:54:18 05-02-2026
Что же за утеплитель такой, да ещё в вентиляции, да ещё и горит? Кто то принес и поджег?
17:35:46 05-02-2026
2 кв м? В 15:30 пожарные уехали. Врачи не принимали. Больным пришлось разьезжаться. Коллцентр до сих пор не отвечает на звонки. Что за парализация??? Мин-во вообще было не в курсе. Всем начихать!!!
17:43:18 05-02-2026
А ведь люди записывались за 2 недели. Теперь когда попадут к врачу? Снова через 2 недели? А болезнь не стоит на месте...
20:13:41 05-02-2026
Гость (17:43:18 05-02-2026) А ведь люди записывались за 2 недели. Теперь когда попадут к... и? надо прям на горящей трубе было принимать?
23:09:56 05-02-2026
Гость (17:43:18 05-02-2026) А ведь люди записывались за 2 недели. Теперь когда попадут к... Это никого не интересует. Спасение утопающих ...
17:34:10 06-02-2026
Что-то сжигали. Может, лекарства? А то раз выбросили в лес, кто-то нашел, всё вылезло.