Барнаульцы недовольны переполненными мусорками в районе новостроек

Житель Барнаула возмутился тем, что никто не убирает мусор из урн в районе новостроек. Об этом горожанин написал в сообществе Barnaul22.

По словам автора поста, урны переполнены ул. Сиреневой (от ул. Взлётной и до ул. Балтийской). Ветром мусор разбрасывает по округе. Также горожанин отметил, что газоны вокруг лавочек никто не стрижёт. Подобную ситуацию он наблюдает всё лето.

Автор сообщения добавил, что он обращался в администрацию по данному вопросу, но не получил ответа.