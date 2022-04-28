Барнаульцы обеспокоены растущими в Ленточном бору свалками

Подписчики сообщества Barnaul22 рассказали о растущих в Ленточном бору свалках. Проблема, которая актуальна уже много лет, до сих пор не решена.

«Может, власти обратят внимание на Ленточный бор и вывоз мусора туда? Обнаружил это знакомый и выложил в чат посёлка. Но никто не знает, куда обращаться. Чтобы эффективно», — написал автор сообщения.

Пользователь отметил, что обнаружил свалку у старой военной части. Раньше, по его словам, сюда вывозили снег, а теперь стали возить и мусор.

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Администраторы сообщества отметили, что решить эту проблему не могут, несмотря на проходящие в лесу экологические акции. Они обратились к тем, кто поедет в лес на шашлыки, и призвали увозить с собой как можно больше мусора.

Напомним, что в МЧС россиянам разрешили жарить шашлыки на природе, если только ограничений нет на региональном уровне.