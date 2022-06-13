Деболонизация. Почему в России выпускали бакалавров-недоучек и зачем решили создать новую систему высшего образования

В России решили отказаться от Болонской системы высшего образования, заявив, что разработают новую — собственную и уникальную модель. В Совете Федерации уже внесли законопроект о возврате к специалитету по всем образовательным программам. Ректоры алтайских вузов в один голос говорят, что теперь они вновь смогут выпускать высококвалифицированных специалистов, а не бакалавров-недоучек, как их называют работодатели. В то же время эксперты отмечают, что вузы лишаются возможности обмениваться студентами с зарубежными университетами. Как сейчас будут получать высшее образование в России, чем не угодила Болонская система и к чему готовиться нынешним студентам, выяснял amic.ru.

«Система вышла из нас, а не мы из неё»

Болонская группа исключила российские вузы из образовательного процесса ещё 11 апреля. А после этого, 24 мая, министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в нашей стране появится своя модель высшего образования. Глава ведомства пообещал, что в её основу заложат максимальные возможности для студентов и интересы экономики страны. При этом он пояснил «Коммерсанту», что реформа вовсе не означает запрета бакалавриата и магистратуры, но теперь работодатели и университеты смогут отказаться от них в пользу «нашего исторического» специалитета.

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Что такое Болонская система и чем отличается от специалитета?

Болонская система (название происходит от города Болонья, где она начала формироваться в 1998 г.) предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Обучение составляет четыре и два года соответственно. Образование, полученное в странах — участниках программы (сейчас их 49, включая Россию), взаимно признаётся за рубежом. То есть выпускник, получивший степень бакалавра в одной стране, может продолжить образование в магистратуре в другом государстве, где действует такая же модель.



Россия присоединилась к Болонской системе в 2003 году. До этого в нашей стране высшие учреждения образования обучали студентов по программе пятилетнего специалитета. Она предполагает изучение сначала фундаментальных наук, затем — профильных, и только потом — освоение знаний и навыков, необходимых в конкретной специальности. После перехода на «Болонь» пятилетнюю программу пришлось «ужать» до четырёх лет и, как отмечают эксперты, это отрицательно сказалось на знаниях выпускников: освоение профильных навыков шло без предварительного усвоения теоретических основ.



Отметим, в некоторых российских вузах сохранилась подготовка специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Например, медиков переводить на уровневую систему не стали.

Для чего российские вузы перешли на уровневую систему?

Россия хотела интегрироваться в международную образовательную систему. Переход на Болонскую модель позволял российским вузам участвовать в обмене студентами, перенимать передовой опыт ведущих иностранных университетов для улучшения качества образования. Это было выгодно и государству: затраты на четырёхлетнее обучение студентов значительно ниже, чем за пять лет.

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А вот работодатели новинку не оценили. Новоявленных бакалавров считали и считают до сих пор «недоучками» и крайне редко назначают обладателей таких дипломов на ключевые позиции. Особенно это касается технических специальностей.

На самом деле переход на уровневую систему образования начался в России ещё до подписания соглашения в Болонье. В частности, в Алтайском аграрном университете разделение на бакалавриат и магистратуру начали тестировать ещё в 1996 году. Но вскоре от этой идеи отказались, так как она была не востребована работодателями, вспоминает первый опыт этого метода ректор АГАУ Николай Колпаков. Участвовал в эксперименте и Алтайский государственный технический университет. Первых бакалавров здесь выпустили в 1998 году, а в 2000 году — первых магистров. В то же время здесь продолжали обучать и специалистов.

Без права выбора

Но в 2008 году выбора у вузов просто не осталось: изменение образовательных программ стало государственным требованием. Лишь малая часть специальностей осталась на пятилетнем сроке обучения. Остальные были переведены на уровневую систему. Так, в Аграрном университете сохранить специалитет удалось только на ветеринарии. В Алтайском государственном институте культуры поступить на специалитет можно по таким направлениям подготовки, как актёрское, изобразительное, хореографическое, музыкально-инструментальное искусства. В «Политехе» практически все технические специальности были заменены направлениями бакалавриата.

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«Тогда мы начали делать пятилетку за четыре года. Федеральные образовательные стандарты подразумевали широкую подготовку в направлении, а не получение конкретных компетенцией. По задумке, это должно было догоняться в магистратуре. Но по факту что-то догонялось, а что-то — нет», — говорит ректор АлтГТУ Андрей Марков.

При этом на программы магистратуры бюджетные места были доступны лишь третьей части выпускников, а то и меньше. Так, из 100 выпускников-бакалавров поступить на бюджет в магистратуру могут только 30 человек, отмечает Николай Колпаков. Говорят об этой проблеме и в других алтайских вузах.

«Для художественных вузов чем ещё было плохо разделение — у нас не так много мест в магистратуре. По нашему вузу их в пять раз меньше, чем на бакалавриат», — рассказывает о сложностях ректор АГИК Галина Буевич.

Было странным и то, что техникумы по углубленной программе готовили своих выпускников четыре года и вуз выпускал бакалавров за такой же период времени. Эксперты отмечают, что, по сути, произошло «размывание ступеней образования». Но самое главное, что все эти негативные моменты вызывали бурю недовольства у работодателей, а вузы были бессильны.

«Вузовская среда варилась в своей кастрюле, а интересы реального сектора экономики, конкретно инженерных и технологических специальностей, вообще были не учтены. Даже спустя много лет, когда уровневая система реализовалась, она так и не нашла понимания у работодателей. Они были недовольны качеством четырёхлетнего образования. При этом вуз не имел возможности манёвра: если я не выполняю стандарты, я не пройду аккредитацию. Если нет аккредитации — не могу выдавать дипломы гособразца со всеми вытекающими последствиями», — рассказывает о слабых местах Болонской системы ректор АГАУ.

Даёшь пятилетку за четыре года!

Николай Колпаков убеждён, что инженерным и технологическим направлениям подготовки четырёхлетнего цикла обучения недостаточно. Солидарен с ним и Андрей Марков, который убеждён, что невозможно «подготовить хорошего высококвалифицированного инженера, проектировщика в эти сроки».

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«Не в обиду другим направлениям, там может и достаточно бакалавриата, а вот для технарей четыре года обучения явно не хватает», — говорит ректор АлтГТУ.

При этом и гуманитариям остро не хватает часов для преподавания, утверждает Галина Буевич. По её словам, самый большой удар при переходе на бакалавриат в этом вузе пришёлся на художественное образование.

«У нас были очень большие профессиональный и гуманитарный блоки. Когда пришлось сократиться на год, гуманитарный блок сильно урезали. Он вымылся из наших образовательных программ, где литература, история, история культуры, должны быть в полном объёме. А эти знания жизненно необходимы для деятелей культуры», — рассказывает Галина Буевич.

Уникальная возможность или «недоспециалисты»?

Непонятной для ректоров была и возможность Болонской системы продолжать высшее образование по несмежным специальностям. Напомним, сейчас двухуровневая система образования оставляет за студентом право после четырёх лет обучения поступить в магистратуру на другую образовательную программу. То есть студент может поменять профиль и в сравнительно короткий срок освоить две профессии. Например, экономист может стать юристом, а химик — дизайнером. В итоге качество образования и уровень компетенцией такого специалиста тоже вызывали большие вопросы у работодателей.

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«Я понимаю, когда «технари идут доучиваться на экономику и менеджмент. Например, технолог — это организатор производства, а разрабатывая технологию, он разрабатывает последовательность выполнения действий. Это не что иное, как менеджмент. Считаю, что это правильно. Но, когда «технарь» пошёл доучиваться на юриста, у меня возникают вопросы. И сейчас стоит вопрос: как будут организованы вступительные экзамены, чтобы человек мог показать, что он знает то, что люди учили четыре года», — говорит ректор АлтГТУ.

Плюсы Болонской системы

При этом и в «Политехе», и в Алтайском государственном институте культуры отмечают, что уровневая система открыла возможность получения более глубоких знаний в магистратуре. Это особенно актуально тем, кто в дальнейшем собирается заниматься наукой. При грамотном подходе магистерская диссертация зачастую в дальнейшем разворачивается в кандидатскую.

«Мы накопили хороший опыт по магистратуре. У нас по многим направлениям магистерские диссертации ребята делают очень хорошо. В дальнейшем магистерская диссертация разворачивается в кандидатскую. И таких примеров много», — говорит Андрей Марков.

Также ряд учреждений не готовы терять связи с зарубежными вузами-партнёрами, с которыми у них сложились устойчивые отношения. В Алтайских вузах в магистратуре обучается большое количество студентов по обмену. Выход из Болонского процесса может усложнить эту работу.

«Те же азиатские страны находятся на Болонской системе. У нас много обучается по академическому обмену граждан Киргизии, Таджикистана. Они очень заинтересованы в уровне нашей магистратуры и аспирантуры. Если у нас не будет сохранён чётко уровень бакалавриата и магистратуры, как он выражен в Болонской системе, можно будет делать сопряжение образовательных программ, но это будет сложнее», — рассуждает Галина Буевич.

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У ректора АГАУ на этот счёт другая позиция. Аграрный университет на протяжении многих лет плотно взаимодействует с немецкими университетами. По договорам совместной деятельности наши бакалавры уезжали учиться за границу, а их студенты могли закончить программу магистратуры в Барнауле.

«Откровенно говоря, я не знаю случаев, чтобы наши ребята возвращались обратно. Так это плюс или минус? Для кого эта Болонская система? Для экономики Евросоюза или для нашей страны? Поймите, в реальном секторе экономики бизнес платит и продвигает по карьерной лестнице тех, кто имеет знания, навыки, опыт, квалификацию, подтверждённые реальным делом, а не дипломом. В моём личном понимании минусов было больше, чем плюсов», — рассуждает Николай Колпаков.

Что можно изменить?

Просто отменить и вернуться к прежним советским стандартам уже не получится, так как слишком много уже изменилось за эти 20 лет, убеждён Николай Колпаков. Он отмечает, что «смена парадигмы развития образования» должна пройти быстро, но при этом осмысленно.

«Шараханья, метания из стороны в сторону к хорошему не приведут. Надо опираться не только на интересы научного сообщества, но и работодателей. Они должны заказ формировать. Моя личная точка зрения, что инженерные технологические направления подготовки должны проходить пятилетний цикл, чтобы готовить специалистов с большей долей практической подготовки, которая во многом была упущена при уровневой системе», — говорит ректор.

Андрей Марков также считает, что инженерным специальностям «пятилетка» остро необходима. А ещё предлагает в новой системе сделать возможным поступление в магистратуру после специалитета. Сейчас это доступно только после бакалавриата.

«Мы не отказываемся от двухуровневой системы, мы развиваем то, что есть. От прошлой можно взять специалитет и посмотреть, может, к нему можно будет приконструировать и магистратуру», — рассуждает ректор технического вуза.

Как будут учиться студенты сейчас

А пока новая система высшего образования ещё не создана, образовательные стандарты по-прежнему предусматривают такие уровни, как бакалавриат и магистратура. Те, кто уже поступили, будут учиться по действующим правилам. Правила приёма на 2022-2023 год были объявлены ещё 1 ноября 2021 года и набор абитуриентов тоже идёт по уровневой системе. Под неё настроено всё: методические указания, все образовательные программы и практики. Эксперты не исключают, что в процессе обучения могут быть найдены гибкие технологии по переходу на новый формат, но считают, что это произойдёт не раньше, чем через два года.