«Росводоканал Барнаул» привёз подарки для школьников ко Дню знаний

Совет молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» накануне Дня знаний доставил подарки для детей в филиал Комплексного центра социального обслуживания по Октябрьскому району. В наборах — полезные для учёбы и творчества канцелярские принадлежности, таблицы умножения, плакаты под расписание занятий и многое другое. Товары для школьников собрали сотрудники водоканала.

«Волонтёрское движение на нашем предприятии набирает обороты. И хотя каждый год мы проводим много различных акций, сотрудники продолжают предлагать новые идеи помощи. Среди наших специалистов есть почётные доноры крови и те, кому до этого звания осталось совсем чуть-чуть. Регулярные экологические акции на берегу водоёмов также стали визитной карточкой нашей волонтёрской деятельности. Детям из Октябрьского района мы также помогаем собраться в школу уже не первый раз», — отметила директор по персоналу «Росводоканал Барнаул» Елена Кулешова.

Сотрудники Центра социального обслуживания вручили сотрудникам водоканала благодарственное письмо за участие в акции «Соберём детей в школу».

Напомним, 1 июня 2021 года волонтёрское движение федерального оператора ЖКХ обрело бренд — «Росводоканал Добро».

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