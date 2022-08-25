Специалисты БГЭС ответят на вопросы читателей amic.ru

Читатели amic.ru могут задать вопросы специалистам Барнаульской горэлектросети. Компания продолжает традицию обсуждения актуальных тем на страницах нашего портала. Если у абонентов сети есть вопросы по деятельности компании, расчётам и тарифам, присылайте их на электронную почту bgs@amic.ru. Ждём их до 17:00 30 августа. Все письма будут переадресованы в БГЭС. Ответы компания предоставит в среду, 31 августа, — они будут опубликованы на amic.ru.

Электросчётчики, платежи за электроэнергию, передача показаний, электронные квитанции, онлайн-услуги компании — темы, по которым наши читатели обычно задают вопросы БГЭС. Вы можете получить более детальные консультации, если укажите свой адрес или номер лицевого счета. Персональная информация не будет опубликована на amic.ru, но поможет специалистам энергокомпании предоставить подробный ответ.