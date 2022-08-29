В Барнауле пройдёт четырёхчасовая дискотека в стиле 80-х

В День города в Барнауле состоится дискотека в стиле 80-х. Как сообщили организаторы, мероприятие 3 сентября пройдёт на новом месте.

Под треки из 80-х в 2022 году можно будет потанцевать на «сковородке» у АлтГТУ.

Мероприятие пройдет с 13 до 17 часов. Вход для гостей свободный.

Отмечается, что вся музыка в рамках дискотеки будет воспроизводиться с виниловых пластинок и аудиокассет.

Напомним, что долгое время площадкой для проведения дискотеки был парк «Изумрудный», а в прошлый раз мероприятие прошло в парке «Центральный».