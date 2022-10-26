В новый год без долгов. «Росводоканал Барнаул» рассказал, как списать пени за просроченные платежи
Чтобы избавиться от задолженности, абонентам нужно выполнить два условия
«Росводоканал Барнаул» запускает акцию «В новый год без долгов». Она продлится до конца 2022 года.
«Чтобы стать участником акции, необходимо полностью оплатить имеющуюся перед водоканалом задолженность и до конца года больше не попадать в списки должников. Тем абонентам, которые выполнят два этих условия, будут списаны все пени, начисленные за период просрочки оплаты коммунальных услуг «водоснабжение» и «водоотведение», — рассказал коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.
В акции могут принять участие жители частного сектора, а также многоквартирных домов с непосредственной формой управления или заключёнными прямыми договорами.
Для списания пеней абонентам необходимо обратиться в водоканал.
«Сделать это можно, позвонив в кол-центр предприятия по номеру 500-101», — добавил Звягинцев.