«Яндекс» объяснил сотрудникам причины продажи «Дзена» и «Новостей»

«Яндекс» объяснил своим сотрудникам причину продажи «Дзена», сообщает РБК. Как отметил глава сервиса Антон Фролов, если компания хочет продолжать быть техногигантом, то ей придётся «сфокусироваться на чём-то, что ни при каких условиях не может быть как-либо политизировано».

На встрече топ-менеджера с сотрудниками обсуждали продажу сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости».



«Яндекс» больше не может внутри себя дальше заниматься разными контентными проектами. Для нас это значит, что и «Дзену», как и «Новостям», придётся это делать в каком-то другом месте. Наиболее вероятный вариант — это продажа какой-то другой компании", — объяснил Фролов.



Как заявил топ-менеджер, «за последний месяц правила ведения бизнеса в России переопределились, и для „Яндекса“ сейчас экзистенциальный вопрос — что делать дальше?»

Кто будет покупателем, в ходе встречи ни Фролов, ни другие топ-менеджеры не рассказали. При этом Фролов, отвечая на вопрос сотрудника, зачем VK нужен «Дзен», подчёркивает, что VK — это всё же соцсеть, а не блог-платформа.