«Яндекс» объяснил сотрудникам причины продажи «Дзена» и «Новостей»
Если компания хочет продолжать быть техногигантом, то ей придётся сфокусироваться на том, что не политизировано
«Яндекс» объяснил своим сотрудникам причину продажи «Дзена», сообщает РБК. Как отметил глава сервиса Антон Фролов, если компания хочет продолжать быть техногигантом, то ей придётся «сфокусироваться на чём-то, что ни при каких условиях не может быть как-либо политизировано».
На встрече топ-менеджера с сотрудниками обсуждали продажу сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости».
«Яндекс» больше не может внутри себя дальше заниматься разными контентными проектами. Для нас это значит, что и «Дзену», как и «Новостям», придётся это делать в каком-то другом месте. Наиболее вероятный вариант — это продажа какой-то другой компании", — объяснил Фролов.
Как заявил топ-менеджер, «за последний месяц правила ведения бизнеса в России переопределились, и для „Яндекса“ сейчас экзистенциальный вопрос — что делать дальше?»
Кто будет покупателем, в ходе встречи ни Фролов, ни другие топ-менеджеры не рассказали. При этом Фролов, отвечая на вопрос сотрудника, зачем VK нужен «Дзен», подчёркивает, что VK — это всё же соцсеть, а не блог-платформа.