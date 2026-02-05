НОВОСТИПроисшествия

Операторы банка уговаривали Ларису Долину не переводить деньги мошенникам, но она настояла

Также стало известно, что работники организаций пытались блокировать подозрительные операции

05 февраля 2026, 14:25, ИА Амител

Банк России / Фото: Центробанк РФ
Банк России / Фото: Центробанк РФ

СМИ опубликовали беседу Ларисы Долиной с представителями банка: работники финансовой организации убеждали ее воздержаться от перевода денежных средств, однако артистка утверждала, что совершает все действия добровольно, сообщает Mash

Служба безопасности банка блокировала подозрительные транзакции и напрямую интересовалась, не поступали ли ей звонки с просьбами о перечислении средств. Долина, действуя согласно указаниям злоумышленников, заверяла, что никто ее ни о чем не просил. В одном из эпизодов банк предотвратил перевод 4,5 миллиона рублей неким лицам.

Следует отметить, что мошенники установили на телефон певицы вредоносное программное обеспечение и в течение нескольких месяцев прослушивали ее общение с родными. Таким образом, они были осведомлены о ее планах и перемещениях. Недавно певица подтвердила факт слежки за ее семьей.

Лариса Долина / Фото: соцсети певицы

Мошенники

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:51:31 05-02-2026

А потом Верховный суд признал сделку действительной

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:52 05-02-2026

Может не мошенникам, а сообщникам?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

16:01:31 05-02-2026

Гость (14:57:52 05-02-2026) Может не мошенникам, а сообщникам?... А вот это ,вопрос интересный.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:07 05-02-2026

Гость (14:57:52 05-02-2026) Может не мошенникам, а сообщникам?... Какая глупость, она и так неплохо зарабатывала легальным путем, в такой бред может поверить человек с отсутствием логики.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:24 06-02-2026

Гость (16:17:07 05-02-2026) Какая глупость, она и так неплохо зарабатывала легальным пут... Может хотела вывести деньги за рубеж, а её кинули?

  2 Нравится
Ответить
