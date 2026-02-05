Операторы банка уговаривали Ларису Долину не переводить деньги мошенникам, но она настояла
Также стало известно, что работники организаций пытались блокировать подозрительные операции
05 февраля 2026, 14:25, ИА Амител
СМИ опубликовали беседу Ларисы Долиной с представителями банка: работники финансовой организации убеждали ее воздержаться от перевода денежных средств, однако артистка утверждала, что совершает все действия добровольно, сообщает Mash.
Служба безопасности банка блокировала подозрительные транзакции и напрямую интересовалась, не поступали ли ей звонки с просьбами о перечислении средств. Долина, действуя согласно указаниям злоумышленников, заверяла, что никто ее ни о чем не просил. В одном из эпизодов банк предотвратил перевод 4,5 миллиона рублей неким лицам.
Следует отметить, что мошенники установили на телефон певицы вредоносное программное обеспечение и в течение нескольких месяцев прослушивали ее общение с родными. Таким образом, они были осведомлены о ее планах и перемещениях. Недавно певица подтвердила факт слежки за ее семьей.
14:51:31 05-02-2026
А потом Верховный суд признал сделку действительной
14:57:52 05-02-2026
Может не мошенникам, а сообщникам?
16:01:31 05-02-2026
Гость (14:57:52 05-02-2026) Может не мошенникам, а сообщникам?... А вот это ,вопрос интересный.
16:17:07 05-02-2026
Гость (14:57:52 05-02-2026) Может не мошенникам, а сообщникам?... Какая глупость, она и так неплохо зарабатывала легальным путем, в такой бред может поверить человек с отсутствием логики.
09:25:24 06-02-2026
Гость (16:17:07 05-02-2026) Какая глупость, она и так неплохо зарабатывала легальным пут... Может хотела вывести деньги за рубеж, а её кинули?