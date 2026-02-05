Операторы банка уговаривали Ларису Долину не переводить деньги мошенникам, но она настояла

Также стало известно, что работники организаций пытались блокировать подозрительные операции

СМИ опубликовали беседу Ларисы Долиной с представителями банка: работники финансовой организации убеждали ее воздержаться от перевода денежных средств, однако артистка утверждала, что совершает все действия добровольно, сообщает Mash.

Служба безопасности банка блокировала подозрительные транзакции и напрямую интересовалась, не поступали ли ей звонки с просьбами о перечислении средств. Долина, действуя согласно указаниям злоумышленников, заверяла, что никто ее ни о чем не просил. В одном из эпизодов банк предотвратил перевод 4,5 миллиона рублей неким лицам.

Следует отметить, что мошенники установили на телефон певицы вредоносное программное обеспечение и в течение нескольких месяцев прослушивали ее общение с родными. Таким образом, они были осведомлены о ее планах и перемещениях. Недавно певица подтвердила факт слежки за ее семьей.