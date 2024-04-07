Паводковая ситуация стабилизируется в Барнауле
Уровень воды в Барнаулке снизился на 20 см
07 апреля 2024, 10:21, ИА Амител
В Барнауле стабилизируется ситуация с подъемом уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По информации городского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС), паводковая ситуация в городе улучшается. За прошедшие сутки уровень воды в реке Барнаулка снизился на 20 сантиметров, что позволило освободить дорогу, которая была подтоплена в районе строения по улице Кутузова, 266 (под железнодорожным мостом).
Тем не менее, работы по откачке воды в селе Лебяжье, поселке Центральный и на кладбище поселка Черницк продолжаются. Также продолжается взаимодействие с администрацией Павловского района для мониторинга уровня воды в озере Комсомольское.
Городские власти напомнили, что в случае подтопления многоквартирного дома, нужно обращаться в управляющую компанию.
Если затопило частный дом, можно обратиться по телефонам:
- администрация Центрального района, 63-08-25;
- администрация Октябрьского района, 24-74-98;
- администрация Ленинского района, 54-44-49;
- администрация Железнодорожного района, 62-56-95;
- администрация Индустриального района, 47-51-83.
20:07:08 07-04-2024
Друзья! Кто поедет в Новосибирск на следующей неделе, может захватите воду из барнаульского водопровода на проверку в новосибирскую лабораторию? Ну, конечно, если средства позволяют. Хотя вряд ли такой анализ сильно дорогой. А то что-то вызывают сомнения местные краевые проверяльщики...