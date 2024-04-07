Паводковая ситуация стабилизируется в Барнауле

Уровень воды в Барнаулке снизился на 20 см

07 апреля 2024, 10:21, ИА Амител

Разлив реки Барнаулка / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле стабилизируется ситуация с подъемом уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации городского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС), паводковая ситуация в городе улучшается. За прошедшие сутки уровень воды в реке Барнаулка снизился на 20 сантиметров, что позволило освободить дорогу, которая была подтоплена в районе строения по улице Кутузова, 266 (под железнодорожным мостом).

Тем не менее, работы по откачке воды в селе Лебяжье, поселке Центральный и на кладбище поселка Черницк продолжаются. Также продолжается взаимодействие с администрацией Павловского района для мониторинга уровня воды в озере Комсомольское.

Городские власти напомнили, что в случае подтопления многоквартирного дома, нужно обращаться в управляющую компанию.

Если затопило частный дом, можно обратиться по телефонам:

- администрация Центрального района, 63-08-25;

- администрация Октябрьского района, 24-74-98;

- администрация Ленинского района, 54-44-49;

- администрация Железнодорожного района, 62-56-95;

- администрация Индустриального района, 47-51-83.