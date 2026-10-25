Очевидцы сняли явление на видео

25 октября 2026, 14:55, ИА Амител

В Барнауле жители города в ночь на 25 октября заметили световые столбы на темном небе. Об этом сообщает "В курсе 22".

"Необычное свечение появилось в ночном небе и превратило привычный пейзаж в настоящую космическую картину", — говорится в публикации.

Как поясняют синоптики, это оптический эффект, связанный с резким понижением температуры. В холодном воздухе образуются мельчайшие ледяные кристаллы, которые выстраиваются вертикально и отражают свет от наземных источников — уличных фонарей и автомобильных фар. В результате создается иллюзия светящегося столба, уходящего ввысь.

Похожее явление барнаульцы наблюдали в феврале этого года.