В Барнауле ночью увидели световые столбы на темном небе
Очевидцы сняли явление на видео
25 октября 2026, 14:55, ИА Амител
В Барнауле жители города в ночь на 25 октября заметили световые столбы на темном небе. Об этом сообщает "В курсе 22".
"Необычное свечение появилось в ночном небе и превратило привычный пейзаж в настоящую космическую картину", — говорится в публикации.
Как поясняют синоптики, это оптический эффект, связанный с резким понижением температуры. В холодном воздухе образуются мельчайшие ледяные кристаллы, которые выстраиваются вертикально и отражают свет от наземных источников — уличных фонарей и автомобильных фар. В результате создается иллюзия светящегося столба, уходящего ввысь.
Похожее явление барнаульцы наблюдали в феврале этого года.
16:03:08 25-10-2026
Портал это....
17:54:15 25-10-2026
свят , свят
13:39:39 26-10-2026
всё! можно собираться?!!))))
18:48:45 26-10-2026
морозец так виден