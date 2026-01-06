Почти полтора миллиона тонн. На Алтае снова побили рекорд по объему речных грузоперевозок

Количество грузов, перевезенных речным транспортом, растет уже несколько лет подряд

06 января 2026, 17:02, ИА Амител

По рекам Алтайского края в 2025 году перевезли 1,28 млн тонн грузов. Это новый рекорд, сообщили в Минтрансе региона. По данным ведомства, объем перевозок превысил прошлогодний показатель на 80 тонн.

Солидную отметку в миллион тонн алтайские речники "пробивают" уже четыре года подряд, постоянно наращивая объем. В Минтрансе отмечают, что путь к этому стабильному росту открыло соглашение, которое заключили правительство Алтайского края и Росморречфлот. Документ предполагает софинансирование: речную инфраструктуру развивают как на краевые, так и на федеральные деньги.

«В прошедшем году на эти цели было направлено 52 млн рублей из региональной казны и 98,5 млн рублей из федерального бюджета. Также благодаря соглашению в 2024-2025 годах в регион поступили два новых современных судна для дноуглубительных работ – "Евгений Плескевич" и "Катунский-1". Подобное обновление технического парка произошло впервые за несколько десятилетий», – говорится в сообщении. Благодаря новой технике удалось обеспечить необходимые для судового хода глубины на нескольких участках Оби, Бии и Катуни. Кроме того, восстановили перевалку грузов с внутреннего водного транспорта в Усть-Пристанском, Калманском, Шелаболихинском районах.

В Минтрансе подчеркивают, что развитие грузового судоходства в Алтайском крае важно еще и потому, что значительно разгружает автомобильные дороги, тем самым продлевая их срок службы.