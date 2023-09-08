Подрядчик завершает ремонтные работы в гимназии № 8 Рубцовска

Учебный процесс в образовательном учреждении идет полным ходом — в обновленных классах создали комфортные условия для школьников

08 сентября 2023, 19:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Подрядчик завершает работы в гимназии № 8 Рубцовска. В готовности объекта к учебному году смогут убедиться родители и журналисты на собрании 11 сентября в 17:30.

Напомним, что ранее в соцсетях и Telegram-каналах стали распространяться сообщения, что часть помещений гимназии не готовы к учебному году. Однако администрация Рубцовска сообщает, что учебный процесс здесь идет полным ходом. В обновленных классах для учеников и педагогов создали комфортные условия.

Сейчас завершаются работы по ремонту физкультурного и актового залов. На территории рядом со зданием тоже идет благоустройство – там подготавливают футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки.

По информации Минобразования Алтайского края, представители которого накануне посетили гимназию, ремонтные работы будут завершены в течение нескольких дней.