Родители помогают доделывать ремонт в рубцовской школе из-за подрядчика

Дети ходят на уроки и учатся бок о бок со строителями

08 сентября 2023, 11:17, ИА Амител

Кадр из видео / Mash Siberia

В рубцовской школе № 8 родители учеников доделывают ремонт после начала учебного года, из-за того что подрядчик сорвал сроки. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам местных жителей, по школе разбросаны стройматериалы, дети ходят в туалет без кабинок, где работает лишь один унитаз. Параллельно с уроками на улице ведутся сварочные работы.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, родителей в добровольно-принудительном порядке привлекли к уборке помещений.

Местные власти пообещали наказать подрядчика.