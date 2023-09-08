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Родители помогают доделывать ремонт в рубцовской школе из-за подрядчика

Дети ходят на уроки и учатся бок о бок со строителями

08 сентября 2023, 11:17, ИА Амител

Кадр из видео / Mash Siberia
Кадр из видео / Mash Siberia

В рубцовской школе № 8 родители учеников доделывают ремонт после начала учебного года, из-за того что подрядчик сорвал сроки. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам местных жителей, по школе разбросаны стройматериалы, дети ходят в туалет без кабинок, где работает лишь один унитаз. Параллельно с уроками на улице ведутся сварочные работы.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, родителей в добровольно-принудительном порядке привлекли к уборке помещений.

Местные власти пообещали наказать подрядчика.

Рубцовск школы и детсады

Комментарии 3

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Гость

11:57:57 08-09-2023

Зато дадут звание, город трудовой доблести. Ура!

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Гость

11:59:29 08-09-2023

Теперь все подрядчики будут всегда так делать. Готовьтесь родители строить всё. Дет. Сады.школы.поликлинники.

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гость

12:13:44 08-09-2023

Интересно..., санитарные нормы нарушены, сомневаюсь что школа прошла ежегодную приемку готовности школы перед началом учебного года, а уроки проводятся нелегально. В противном случае большой вопрос к членам комиссии должен быть у прокуратуры.

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