Популярный завтрак признали "самым ужасным началом утра"

Наивреднейший завтрак включает в себя колбасу и не только

04 июня 2026, 11:55, ИА Амител

Колбаса / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Один из популярных завтраков назвали "самым ужасным началом утра". Таким мнением поделился диетолог, пишет Lenta.ru.

Наивреднейшим завтраком признали тосты со сливочным маслом, колбасой и чашкой кофе. По словам эксперта, после такого приема пищи в организм еще в самом начале дня поступят ультрапереработанные продукты и рафинированная мука, которые не считаются полезными.

«Негативными последствиями такого завтрака врач назвал быстрое возникновение чувства голода, скачок уровня инсулина в крови, а также повышение тревожности. Кроме того, человека на протяжении всего дня будет сопровождать вздутие живота», — пишет издание.

А если лакомиться тостами с маслом и колбасой каждое утро, то дополнительно появятся метаболические и гормональные нарушения, предупредил диетолог.