Популярный завтрак признали "самым ужасным началом утра"
Наивреднейший завтрак включает в себя колбасу и не только
04 июня 2026, 11:55, ИА Амител
Один из популярных завтраков назвали "самым ужасным началом утра". Таким мнением поделился диетолог, пишет Lenta.ru.
Наивреднейшим завтраком признали тосты со сливочным маслом, колбасой и чашкой кофе. По словам эксперта, после такого приема пищи в организм еще в самом начале дня поступят ультрапереработанные продукты и рафинированная мука, которые не считаются полезными.
«Негативными последствиями такого завтрака врач назвал быстрое возникновение чувства голода, скачок уровня инсулина в крови, а также повышение тревожности. Кроме того, человека на протяжении всего дня будет сопровождать вздутие живота», — пишет издание.
А если лакомиться тостами с маслом и колбасой каждое утро, то дополнительно появятся метаболические и гормональные нарушения, предупредил диетолог.
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