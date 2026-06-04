НОВОСТИОбщество

Популярный завтрак признали "самым ужасным началом утра"

Наивреднейший завтрак включает в себя колбасу и не только

04 июня 2026, 11:55, ИА Амител

Колбаса / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Колбаса / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Один из популярных завтраков назвали "самым ужасным началом утра". Таким мнением поделился диетолог, пишет Lenta.ru

Наивреднейшим завтраком признали тосты со сливочным маслом, колбасой и чашкой кофе. По словам эксперта, после такого приема пищи в организм еще в самом начале дня поступят ультрапереработанные продукты и рафинированная мука, которые не считаются полезными. 

«Негативными последствиями такого завтрака врач назвал быстрое возникновение чувства голода, скачок уровня инсулина в крови, а также повышение тревожности. Кроме того, человека на протяжении всего дня будет сопровождать вздутие живота», — пишет издание.

А если лакомиться тостами с маслом и колбасой каждое утро, то дополнительно появятся метаболические и гормональные нарушения, предупредил диетолог. 

Колбаса / Изображение сгенерировано

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НОВОСТИЗдоровье

       

Комментарии 2

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Шинник

12:01:14 04-06-2026

Диетолог Луис Миральес заявил, что один популярный завтрак является «самым ужасным началом утра», поскольку он приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Его слова передает издание OkDiario.

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Гость

14:04:57 04-06-2026

Шинник (12:01:14 04-06-2026) Диетолог Луис Миральес заявил, что один популярный завтрак я... и этим все сказано.

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