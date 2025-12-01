Пожаловаться на коллекторов можно будет через "Госуслуги"
Соответствующий закон был принят в Госдуме
01 декабря 2025, 16:35, ИА Амител
С наступлением декабря у граждан, имеющих задолженности, появится возможность подавать иски в Федеральную службу судебных приставов РФ через онлайн-сервис "Госуслуги" в ситуациях, когда коллекторы нарушают регламент общения по телефону, сообщают "Ведомости".
Согласно законодательству, строго лимитирована интенсивность телефонных контактов с должником: разрешается не более одного звонка за 24 часа, не свыше двух звонков еженедельно, и лимит в восемь звонков в течение месяца. Для быстрого рассмотрения жалоб ФССП станет получать у операторов связи данные о реальном числе совершенных звонков. В случае подтверждения указанных должником фактов, к коллекторским организациям будут применяться санкции.
16:40:39 01-12-2025
Самозапрет на банковские кредиты сделал-позвонил в банк ВТБ через пару месяцев-нет не слышали...
17:24:06 01-12-2025
А просто, находясь в одиночестве, тоже можно пожаловаться них в воздух
20:28:18 01-12-2025
Сколько раз коллекторство "запрещали", ан поднесь оно процветает!?