Пожаловаться на коллекторов можно будет через "Госуслуги"

Соответствующий закон был принят в Госдуме

01 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

С наступлением декабря у граждан, имеющих задолженности, появится возможность подавать иски в Федеральную службу судебных приставов РФ через онлайн-сервис "Госуслуги" в ситуациях, когда коллекторы нарушают регламент общения по телефону, сообщают "Ведомости".

Согласно законодательству, строго лимитирована интенсивность телефонных контактов с должником: разрешается не более одного звонка за 24 часа, не свыше двух звонков еженедельно, и лимит в восемь звонков в течение месяца. Для быстрого рассмотрения жалоб ФССП станет получать у операторов связи данные о реальном числе совершенных звонков. В случае подтверждения указанных должником фактов, к коллекторским организациям будут применяться санкции.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:40:39 01-12-2025

Самозапрет на банковские кредиты сделал-позвонил в банк ВТБ через пару месяцев-нет не слышали...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:06 01-12-2025

А просто, находясь в одиночестве, тоже можно пожаловаться них в воздух

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:28:18 01-12-2025

Сколько раз коллекторство "запрещали", ан поднесь оно процветает!?

  -2 Нравится
Ответить
