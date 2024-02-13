Правда ли, что в России с 1 марта из-за запрета VPN перестанет работать Instagram*?
Роскомнадзор: с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов
13 февраля 2024, 09:45, ИА Амител
Запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок, к которым относятся и VPN, должен вступить в России в силу с 1 марта 2024 года. Значит ли это, что в ближайшее время выйти в Instagram* уже не получится, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
В России с 1 марта запретят все VPN-сервисы?
Средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту запрещены в России еще с февраля 2020 года, но речь идет не обо всех VPN-сервисах. В черном списке только те, что не ограничивают доступ к недозволенным ресурсам.
С 1 марта 2024 года в силу вступит приказ, который усилит борьбу с популяризацией любых сервисов для обхода этих блокировок, пишет ТАСС со ссылкой на ответ Роскомнадзора. То есть теперь будут блокировать сайты, которые учат, как "систему" можно обойти, рассказывают о преимуществах VPN и дают возможность такие программы скачивать.
Грядущую весеннюю блокировку VPN во всех магазинах приложений, в том числе Google Play и AppStore, анонсировал сенатор Артем Шейкин. Он отмечал, что приказ затронет и те VPN-сервисы, которые дают возможность пользоваться Instagram* в России, рассказывал amic.ru. Однако в РКН на это заявление ответили, что будут блокировать именно ресурсы с информацией об обходе блокировок, писал РБК.
По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, с 1 марта под блокировку попадут самые крупные сервисы, рассчитанные на большое количество пользователей. При этом эксперт отметила, что ограничить все прокси, анонимайзеры, VPN технически невозможно, сообщил "Коммерсант".
Всех успокоил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что власти РФ пока не принимали решений о полном запрете VPN-сервисов, написал 6 февраля ТАСС.
В итоге в Instagram* можно будет выйти или нет?
Выходить в Instagram* будет можно. IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович считает, что Роскомнадзор не будет блокировать все VPN, так как их используют и в "мирных целях", а не только для доступа к запрещенному контенту.
Кроме того, ведомство не в силах заблокировать все VPN-сервисы полностью. По его словам, одна из основных причин невозможности блокировки – это создание и использование самодельных VPN, которые невозможно отследить, пишет РБК.
Отметим, что ответственность за использование VPN в России на данный момент не введена.
* Instagram – принадлежит американской компании Meta**, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ
** Meta – материнская компания Facebook, WhatsApp и Instagram*. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ
09:59:12 13-02-2024
Дак лн уже 1.5 года заблокирован. И ничо люди живут не тужат.
10:25:41 13-02-2024
Соцсети- зло. Инструмент дебилизации и управления через взращивание самых низменных сторон личности- гордыню, зависть, праздность и ограниченность кругозора.
11:20:12 13-02-2024
Гость (10:25:41 13-02-2024) Соцсети- зло. Инструмент дебилизации и управления через взра... Соцсети - инструмент. Есть, например, сеть книголюбов - Лайвлиб. Для общения, для рецензий, для того, чтобы можно было вести список книг, которые хочешь прочитать и прочитал, для чтения книжных новостей. Во всеми нелюбимом ВК есть группы для изучения языков с полезными материалами и общением, есть группы, в которых модно посмотреть записи оперных и драматических спектаклей и т.д. Но если вы в соцсетях ищете удовлетворения своих "низменных сторон" согласно своему кругозору, то кто ж вам доктор...
12:09:39 13-02-2024
Гость (11:20:12 13-02-2024) Соцсети - инструмент. Есть, например, сеть книголюбов - Лайв... Вы демонстрируете классический случай натягивания совы на глобус и люди с ослабленной психикой и отсутствием критического восприятия могут даже с Вами согласиться. То, что Вы указываете на пару-тройку сообществ "интеллектуалов" лишь подтверждает постулат о дебилизации соцсетей, ведь даже книголюбы и книгочеи не могут, чтоб прилюдно не выложить списки книг... можно подумать, что запомнить их или записать локально на смартфон или в бумажную записную книжку эти люди не в состоянии. Всё напоказ. Я завидую вам, вы завидуете мне, как чудесно френдить!
12:31:00 13-02-2024
Гость (12:09:39 13-02-2024) Вы демонстрируете классический случай натягивания совы на гл... вы больны? Мне интересно обсуждать книги. И если есть сообщество, где это можно сделать, это прекрасно. Причем независимо от места жительства читателя, а это еще ценнее - можно выбирать круг общения, а не, скажем так, есть, что дают. И мой список книг мне удобнее вести именно в электронном виде - там есть множество опций, которых не будет в бумажном варианте, и не будет в смартфоне. Мне удобно общаться с однокурсниками в закрытом сообществе в соцсети, поскольку "вживую" я этой возможности не имею. Но вы продолжайте писать в блокноте и считать всех, кто пользуется соцсетями, уродами. Наверное, электронная книжка это тоже харам? Ну, по типу того, как раньше считали, что книга должна быть только хардкорной, только переписанной от руки, а печатные книги - бездушное зло. Каждый находит то, что он ищет. Кто-то друзей и собеседников, а кто-то - подтверждение тому, что все вокруг дегенераты. Да и видит то, что хочет видеть - кто-то пользу, а кто-то гуано.
13:12:37 13-02-2024
Гость (12:31:00 13-02-2024) вы больны? Мне интересно обсуждать книги. И если есть сообще... Вам про Фому , а Вы про Ерему. А нельзя обсуждать книги на тематическом форуме, на сайте издательства и пр.? Соц.сети не просто зло - суперзло, монополист на все виды общения.
13:34:07 13-02-2024
Гость (13:12:37 13-02-2024) Вам про Фому , а Вы про Ерему. А нельзя обсуждать книги на т... А чем форум принципиально отличается от соцсети-то?) Тем, что обсуждение изначально разделено по темам? Тем, что он, как правило, профильный? Так профиль обычно широк - от стройки, например, до садоводства. А группы в соцсетях тоже профильные. Те же обсуждения, та же возможность создавать темы, та же необходимость регистрации и правила. Форум Винского - это соцсеть или форум?) Там курилка для всякой болтовни тоже есть. Лайвлиб, по сути, это ведь тоже форум, позиционирующий себя как соцсеть и "накрутивший" сверху возможность игр, рецензий, конкурсов и т.д. А уж предложение обсуждать на сайте издательства книги, которые там не издаются - это просто пять с плюсом. Может, еще обсудим там книги авторов, принципиально в бумаге не издающихся? Вы это себе как представляете?
13:35:33 13-02-2024
Гость (13:12:37 13-02-2024) Вам про Фому , а Вы про Ерему. А нельзя обсуждать книги на т... Спасибо за крактость и ясность. Я так не умею.
10:26:42 13-02-2024
Любят у нас в росии принимать законы которые не работаеют. Только пыль в глаза.
12:09:34 13-02-2024
"способ обхода DPI" гуглите, делайте и живите без VPN :)
13:31:23 13-02-2024
Гость (12:09:34 13-02-2024) "способ обхода DPI" гуглите, делайте и живите без VPN :)... Да нафиг не надо , ни первого, ни второго. Сами вы его гуглите. Мне и без них неплохо.
16:31:18 24-02-2024
Гость (12:09:34 13-02-2024) "способ обхода DPI" гуглите, делайте и живите без VPN :)... а можно поподробнее тем кто совсем далек от IT?
12:56:28 13-02-2024
да вообще пофиг. с начала СВО, удалил всю инфу со странички, поставил на аву букву Z и ушел с этой помойки. Телеграм рулит.
13:48:48 13-02-2024
Гость (12:56:28 13-02-2024) да вообще пофиг. с начала СВО, удалил всю инфу со странички,... Так у нас и Телеграм всё блокировали, да так и не смогли. Потому что разработчик отказался ключи доступа к нему предоставить, чтобы было возможность любую переписку прочитать. А по итогу некоторые государственные структуры сами давали сслыку, где в телеграме посмотреть государственную инфморацию
16:47:19 13-02-2024
Гость (12:56:28 13-02-2024) да вообще пофиг. с начала СВО, удалил всю инфу со странички,... Там одно жульё и ворье собралось
13:14:32 13-02-2024
Для 99% пользователей соц.сети и есть Интернет. Убогий, но другого они не узнают никогда
14:31:12 13-02-2024
Гость (13:14:32 13-02-2024) Для 99% пользователей соц.сети и есть Интернет. Убогий, но д... TOR Вам в руки - в даркнете Вы стока интересного узнаете :)
22:36:44 13-02-2024
Гость (14:31:12 13-02-2024) TOR Вам в руки - в даркнете Вы стока интересного узнаете :)... Тор медленный