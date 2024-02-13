Роскомнадзор: с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

13 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Мобильный телефон / Фото: unsplash.com

Запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок, к которым относятся и VPN, должен вступить в России в силу с 1 марта 2024 года. Значит ли это, что в ближайшее время выйти в Instagram* уже не получится, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

В России с 1 марта запретят все VPN-сервисы?

Средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту запрещены в России еще с февраля 2020 года, но речь идет не обо всех VPN-сервисах. В черном списке только те, что не ограничивают доступ к недозволенным ресурсам.

С 1 марта 2024 года в силу вступит приказ, который усилит борьбу с популяризацией любых сервисов для обхода этих блокировок, пишет ТАСС со ссылкой на ответ Роскомнадзора. То есть теперь будут блокировать сайты, которые учат, как "систему" можно обойти, рассказывают о преимуществах VPN и дают возможность такие программы скачивать.

Грядущую весеннюю блокировку VPN во всех магазинах приложений, в том числе Google Play и AppStore, анонсировал сенатор Артем Шейкин. Он отмечал, что приказ затронет и те VPN-сервисы, которые дают возможность пользоваться Instagram* в России, рассказывал amic.ru. Однако в РКН на это заявление ответили, что будут блокировать именно ресурсы с информацией об обходе блокировок, писал РБК.

По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, с 1 марта под блокировку попадут самые крупные сервисы, рассчитанные на большое количество пользователей. При этом эксперт отметила, что ограничить все прокси, анонимайзеры, VPN технически невозможно, сообщил "Коммерсант".

Всех успокоил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что власти РФ пока не принимали решений о полном запрете VPN-сервисов, написал 6 февраля ТАСС.

В итоге в Instagram* можно будет выйти или нет?

Выходить в Instagram* будет можно. IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович считает, что Роскомнадзор не будет блокировать все VPN, так как их используют и в "мирных целях", а не только для доступа к запрещенному контенту.

Кроме того, ведомство не в силах заблокировать все VPN-сервисы полностью. По его словам, одна из основных причин невозможности блокировки – это создание и использование самодельных VPN, которые невозможно отследить, пишет РБК.

Отметим, что ответственность за использование VPN в России на данный момент не введена.

* Instagram – принадлежит американской компании Meta**, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ

** Meta – материнская компания Facebook, WhatsApp и Instagram*. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ