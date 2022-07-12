Жительница Алтая убила гостя деревянной палкой

В Алтайском крае женщину будут судить за убийство мужчины во время распития алкоголя, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в марте 2022 года в одном из сел Тальменского района.

«53-летний потерпевший совместно со своей сожительницей находились у знакомых, где распивали спиртные напитки. В ходе застолья между 47-летней хозяйкой дома и гостем произошел конфликт по незначительному поводу», — рассказали в ведомстве.

Женщина взяла деревянную палку и три раза ударила мужчину по голове, а после оттолкнула, отчего он упал и ударился головой. Гость скончался через несколько дней в больнице.

Сельчанка признала вину и заявила, что умысла на убийство не было. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».