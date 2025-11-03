Пострадало более сотни человек

03 ноября 2025, 10:59, ИА Амител

В центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. Известно, что в результате мощных подземных толчков погибли семь человек, 150 пострадали.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение зафиксировали в 23:28 по московскому времени. Эпицентр находился в 45 километрах к юго-востоку от города Мазари-Шариф, очаг залегал на глубине 10 километров.

Mash уточняет, что больше всего пострадали районы близ Мазари-Шарифа. Обрушились десятки зданий, некоторые – до основания. У сотни домов треснули стены и рухнули фасады.

По предварительным данным, за основным толчком прошло минимум пять афтершоков. Самый сильный достиг 5,2 балла.

Напомним, 31 августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Мощные подземные толчки разрушили целые деревни. Оползни блокировали пути подъезда к некоторым населенным пунктам и нарушили линии коммуникаций. Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи человек.