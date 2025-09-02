Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи человек

Спасательные работы продолжаются во всех пострадавших районах

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 1411 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя "Талибана" Хамдуллу Фитрата.

«Общее число погибших в <...> провинции Кунар достигло 1411, число раненых – 3124, а число разрушенных домов – 5412», – написал Фитрат в X.

Спасательные работы продолжаются во всех пострадавших районах.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад 31 августа. Мощные подземные толчки разрушили целые деревни. Оползни блокировали пути подъезда к некоторым населенным пунктам и нарушили линии коммуникаций.