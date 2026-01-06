Рвет прокат. "Чебурашка 2" заработал три миллиарда рублей в рекордно быстрые сроки
Только за первые пять дней картину посмотрели более 5,5 млн зрителей
06 января 2026, 21:34, ИА Амител
Продолжение фильма "Чебурашка" уже стало рекордсменом отечественного кинопроката. Кассовые сборы картины пробили отметку в три миллиарда рублей всего за пять дней показа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Ни одной российской картине до этого не удавалось собрать три миллиарда так быстро. В первый день кино посмотрели более 880 тысяч человек, а в последующие ежедневно на сеансы приходило больше миллиона зрителей. Всего за пять дней на фильм сходили более 5,5 млн человек.
"Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко вышел в прокат 1 января 2026 года. Лента стала самой успешной среди конкурентов: напомним, в этот же день в кино начали показывать "Буратино" Игоря Волошина и "Простоквашино" Сарика Андреасяна. Впрочем, две другие картины тоже пользуются внушительным спросом: и "Простоквашино", и "Буратино" смогли собрать за первые четыре дня по миллиарду рублей.
Таким образом, три фильма, вышедших в кинотеатрах в один день, совокупно собрали уже больше пяти миллиардов рублей. На эти картины в первых дни каникул уже сходило больше 10 млн человек.
А если выпускать всего по одному фильму в прокат то каждый фильм будет рвать прокат
22:55:25 06-01-2026
Аватар 3 чё побоялись выпустить и другие нормальные фильмы?
08:44:02 07-01-2026
Гость (22:55:25 06-01-2026) Аватар 3 чё побоялись выпустить и другие нормальные фильмы?... потому что синеботов итак все праздники наблюдать можно - сходи на добрый семейный фильм, ценитель ты наш
05:53:11 07-01-2026
Молодцы, так держать. Миллиарды потратить с умом!! 1