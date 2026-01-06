Рвет прокат. "Чебурашка 2" заработал три миллиарда рублей в рекордно быстрые сроки

Только за первые пять дней картину посмотрели более 5,5 млн зрителей

06 января 2026, 21:34, ИА Амител

Кадр из трейлера к фильму "Чебурашка 2"

Продолжение фильма "Чебурашка" уже стало рекордсменом отечественного кинопроката. Кассовые сборы картины пробили отметку в три миллиарда рублей всего за пять дней показа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Ни одной российской картине до этого не удавалось собрать три миллиарда так быстро. В первый день кино посмотрели более 880 тысяч человек, а в последующие ежедневно на сеансы приходило больше миллиона зрителей. Всего за пять дней на фильм сходили более 5,5 млн человек.

"Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко вышел в прокат 1 января 2026 года. Лента стала самой успешной среди конкурентов: напомним, в этот же день в кино начали показывать "Буратино" Игоря Волошина и "Простоквашино" Сарика Андреасяна. Впрочем, две другие картины тоже пользуются внушительным спросом: и "Простоквашино", и "Буратино" смогли собрать за первые четыре дня по миллиарду рублей.

Таким образом, три фильма, вышедших в кинотеатрах в один день, совокупно собрали уже больше пяти миллиардов рублей. На эти картины в первых дни каникул уже сходило больше 10 млн человек.