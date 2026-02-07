Россияне назвали самых близких для себя людей

Среди них — матери и вторые половинки

07 февраля 2026, 17:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Согласно исследованию сервиса SuperJob, россияне чаще всего называют самыми близкими людьми матерей и супругов. Для молодых людей в возрасте до 30 лет первостепенное значение имеет мать. В возрастной группе от 30 до 40 лет эта роль чаще переходит к мужу или жене.

После 40 лет лидирующую позицию занимают дети. Специалисты в области социологии указывают на то, что с течением времени приоритеты трансформируются, и ближайшее окружение постепенно смещается от родительской семьи к собственной.