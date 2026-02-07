Россияне назвали самых близких для себя людей
Среди них — матери и вторые половинки
07 февраля 2026, 17:00, ИА Амител
Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Согласно исследованию сервиса SuperJob, россияне чаще всего называют самыми близкими людьми матерей и супругов. Для молодых людей в возрасте до 30 лет первостепенное значение имеет мать. В возрастной группе от 30 до 40 лет эта роль чаще переходит к мужу или жене.
После 40 лет лидирующую позицию занимают дети. Специалисты в области социологии указывают на то, что с течением времени приоритеты трансформируются, и ближайшее окружение постепенно смещается от родительской семьи к собственной.
17:16:21 07-02-2026
Супругов? Ну-ну... Чужие люди! Абсолютно.
22:08:18 07-02-2026
Гость (17:16:21 07-02-2026) Супругов? Ну-ну... Чужие люди! Абсолютно. ... мне вас жаль
23:18:18 07-02-2026
Гость (17:16:21 07-02-2026) Супругов? Ну-ну... Чужие люди! Абсолютно. ... Да, пригрел змею, рано или поздно укусит
14:40:56 08-02-2026
Очередная попытка попрания родственных связей? Попытка навязать мнение, что чужой человек может быть ближе и дороже кровных родственников? Браво! Пока все это удается.
18:11:38 08-02-2026
У таких как вы несчатливые дети. Вы не уважаете мать (или отца) своих детей. Потом будете на них злиться, потому что они не уважают вас.