Россияне назвали самый раздражающий фактор при работе зимой
На первом месте — морозы и снегопады
31 января 2026, 18:35, ИА Амител
Жители России связывают падение продуктивности зимой с воздействием холода и стрессом, вызванным погодными условиями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные опроса, проведенного компанией "Экоплант".
В исследовании приняли участие 1,4 тысячи работающих граждан РФ в возрасте от 25 до 55 лет.
В пресс-релизе подчеркивается, что наиболее распространенной причиной плохого самочувствия респонденты назвали влияние низких температур, малую продолжительность светового дня и неустойчивую погоду — об этом заявили 78% опрошенных.
63% участников исследования отметили, что частые заболевания ОРВИ негативно сказываются на их внимании и энергетическом уровне в течение рабочего дня.
Кроме того, россияне отметили длительные поездки на работу в неблагоприятных погодных условиях как фактор, вызывающий усталость. 68% опрошенных сообщили об ощущении усталости еще до начала рабочего дня из-за дорожных заторов.
19:22:28 31-01-2026
Так и есть
19:45:39 31-01-2026
Для меня самый раздражающий фактор - необходимость надевать много одежды, а потом это всё снимать Да, это можно привязать к морозу,но сам мороз не бесит. Зима же, и холод - это норма.
20:20:08 31-01-2026
2 часа ехать в один конец др работы в общественном транспорте и 2 часа обратно с работы, в разваливающихся, прокуренных, грязных и холодных автобусах.
20:52:57 31-01-2026
Теперь я понимаю, почему у нас в Барнауле чуть пошел снег или дождь - всё! Город встал)))))
05:49:39 01-02-2026
Низкая зарплата-самый раздражающий фактор
12:04:58 01-02-2026
Зимнее ничто не раздражает, всегда раздражают затупаны за рулём, трудоголики с диагнозом и эффективные менеджеры - фанатики