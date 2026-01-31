НОВОСТИОбщество

Россияне назвали самый раздражающий фактор при работе зимой

На первом месте — морозы и снегопады

31 января 2026, 18:35, ИА Амител

Снег и мороз / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Снег и мороз / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители России связывают падение продуктивности зимой с воздействием холода и стрессом, вызванным погодными условиями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные опроса, проведенного компанией "Экоплант".

В исследовании приняли участие 1,4 тысячи работающих граждан РФ в возрасте от 25 до 55 лет.

В пресс-релизе подчеркивается, что наиболее распространенной причиной плохого самочувствия респонденты назвали влияние низких температур, малую продолжительность светового дня и неустойчивую погоду — об этом заявили 78% опрошенных.

63% участников исследования отметили, что частые заболевания ОРВИ негативно сказываются на их внимании и энергетическом уровне в течение рабочего дня.

Кроме того, россияне отметили длительные поездки на работу в неблагоприятных погодных условиях как фактор, вызывающий усталость. 68% опрошенных сообщили об ощущении усталости еще до начала рабочего дня из-за дорожных заторов.

Комментарии 6

Avatar Picture
Друг

19:22:28 31-01-2026

Так и есть

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

19:45:39 31-01-2026

Для меня самый раздражающий фактор - необходимость надевать много одежды, а потом это всё снимать Да, это можно привязать к морозу,но сам мороз не бесит. Зима же, и холод - это норма.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:08 31-01-2026

2 часа ехать в один конец др работы в общественном транспорте и 2 часа обратно с работы, в разваливающихся, прокуренных, грязных и холодных автобусах.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:57 31-01-2026

Теперь я понимаю, почему у нас в Барнауле чуть пошел снег или дождь - всё! Город встал)))))

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кость

05:49:39 01-02-2026

Низкая зарплата-самый раздражающий фактор

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:58 01-02-2026

Зимнее ничто не раздражает, всегда раздражают затупаны за рулём, трудоголики с диагнозом и эффективные менеджеры - фанатики

  -4 Нравится
Ответить
