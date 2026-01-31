Россияне назвали самый раздражающий фактор при работе зимой

На первом месте — морозы и снегопады

31 января 2026, 18:35, ИА Амител

Снег и мороз / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители России связывают падение продуктивности зимой с воздействием холода и стрессом, вызванным погодными условиями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные опроса, проведенного компанией "Экоплант".

В исследовании приняли участие 1,4 тысячи работающих граждан РФ в возрасте от 25 до 55 лет.

В пресс-релизе подчеркивается, что наиболее распространенной причиной плохого самочувствия респонденты назвали влияние низких температур, малую продолжительность светового дня и неустойчивую погоду — об этом заявили 78% опрошенных.

63% участников исследования отметили, что частые заболевания ОРВИ негативно сказываются на их внимании и энергетическом уровне в течение рабочего дня.

Кроме того, россияне отметили длительные поездки на работу в неблагоприятных погодных условиях как фактор, вызывающий усталость. 68% опрошенных сообщили об ощущении усталости еще до начала рабочего дня из-за дорожных заторов.