В начале 2026 года цены на компьютеры могут резко вырасти
Основной причиной стало подорожание оперативной памяти на мировом рынке
25 ноября 2025, 17:35, ИА Амител
В России ожидается увеличение розничных цен на компьютерную технику приблизительно на 10% в начале 2026 года, если сравнивать с существующими показателями, сообщают "Известия", опираясь на сведения, полученные от инсайдеров в индустрии.
Главным фактором подорожания является огромный скачок цен на оперативную память на глобальном рынке. По данным The Commercial Times, за период с начала 2025 года и до третьего квартала стоимость микросхем памяти возросла более чем в 2,7 раза.
К примеру, цена комплекта модулей DDR5 подскочила с 125 долларов в сентябре до 250 долларов в ноябре, а компания Samsung в сентябре объявила о повышении цен на определенные виды чипов на 60%.
18:07:55 25-11-2025
А что там наши высокотехнологичные производители оперативной памяти? Ааа их же нет.
18:24:42 25-11-2025
Какова же причина предполагаемого скачка цен внутри цивилизованных стран, где в отличие от РФ стоимость товара с потолка не берётся?
20:10:24 25-11-2025
Гость (18:24:42 25-11-2025) Какова же причина предполагаемого скачка цен внутри цивилизо...
Теория спроса и предложения вам хоть о чем-нибудь говорит?
19:44:30 25-11-2025
Как-то не вяжутся подорожания компьютерной техники с призывами переходить на цифровизацию.
21:17:25 25-11-2025
Чёрная пятница продолжается?
09:20:13 26-11-2025
Так уже ДНС поднял цены на оперативку и ссд в 2 раза.
12:36:13 26-11-2025
Ничего удивительного. Спекулянты и жулики.
12:44:26 26-11-2025
Да, память подорожала, брал в апреле плашку, стоила 2 т рублей, плашек было 2, сейчас плашка стоит 5, итого 10 за память. Удорожание 6 т р. На фоне общей суммы в комп в 100 т, как бы это не резкое подорожание, 6% всего, хотя неприятно конечно тоже.