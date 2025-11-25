В начале 2026 года цены на компьютеры могут резко вырасти

Основной причиной стало подорожание оперативной памяти на мировом рынке

25 ноября 2025, 17:35, ИА Амител

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В России ожидается увеличение розничных цен на компьютерную технику приблизительно на 10% в начале 2026 года, если сравнивать с существующими показателями, сообщают "Известия", опираясь на сведения, полученные от инсайдеров в индустрии.

Главным фактором подорожания является огромный скачок цен на оперативную память на глобальном рынке. По данным The Commercial Times, за период с начала 2025 года и до третьего квартала стоимость микросхем памяти возросла более чем в 2,7 раза.

К примеру, цена комплекта модулей DDR5 подскочила с 125 долларов в сентябре до 250 долларов в ноябре, а компания Samsung в сентябре объявила о повышении цен на определенные виды чипов на 60%.