"Ростелеком" обеспечил интернет-доступ алтайским магазинам "Магнит"

Ретейлер имеет стабильную связь для эффективной работы торговых точек

31 июля 2025, 11:25, ИА Амител erid: 2W5zFJogz7A

Магазин "Магнит" / Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

"Ростелеком" продолжает сотрудничество с одной из крупнейших в России розничных сетей "Магнит". С начала 2025 года федеральный оператор подключил к интернету 24 магазина в Республике Алтай и Алтайском крае.

Для работы в торговых залах провайдер предоставил продуктовым магазинам и магазинам бытовой химии ("Магнит Косметик") доступ в интернет 5 Мбит/с, а аптекам ("Магнит Аптека") – 10 Мбит/с. Подключение выполнили в недавно отремонтированных торговых точках в Барнауле, Алейске и Бийске Алтайского края, магазинах в Усть-Коксе, Манжероке, Майме, Турочаке и Чемале Республики Алтай.

"Торговая сеть "Магнит" активно расширяется, открывая новые точки в сельской местности. Сетевая инфраструктура "Ростелекома" с высокой долей оптоволокна позволяет предоставлять доступ к качественному интернету во всех населенных пунктах, куда заходит ретейлер. Каждый месяц мы подключаем нашему партнеру несколько торговых помещений, обеспечивая их надежной связью", – сказала директор по корпоративному и государственным сегментам Алтайского филиала "Ростелекома" Ольга Курылева.

В июле и августе "Ростелеком" предоставит интернет еще в шесть магазинов "Магнит", расположенных в Барнауле, селах Первомайском (Бийский район), Шипуново и Чарышском.

"Стабильный и быстрый интернет – это основа для эффективной работы наших магазинов. Благодаря сотрудничеству с "Ростелекомом" мы можем гарантировать нашим клиентам высокое качество обслуживания и оперативность в обработке данных", – прокомментировал начальник отдела информационных технологий барнаульского филиала АО "Тандер" Андрей Шефер.

