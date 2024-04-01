Почти 500 домов подтоплено в Алтайском крае

165 человек находятся в центре временного размещения

01 апреля 2024, 07:40, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Число домов, пострадавших в результате паводка в Алтайском крае, к вечеру 31 марта составляет 478. Об этом сообщили в региональном МЧС.



"По уточнённой информации остаются подтопленными талыми водами 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населённых пунктах. Развернуто 3 пункта временного размещения, в которых размещено 165 человек, в том числе 30 детей. Введено ограничение на 9 участках автодорог", - сказано в сообщении.

В ликвидации последствий участвуют 2568 человек, 1107 единиц техники, в том числе от МЧС России 325 человек, 116 единиц техники.

Людям оказывают необходимую помощь.



