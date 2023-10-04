Тем, кто хочет вакцинироваться, придется подождать поставки: препарата в поликлиниках почти не осталось

04 октября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В поликлиниках Алтайского края осталось очень мало запасов вакцины от гриппа, а в некоторых медучреждениях ее нет совсем. Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Она подчеркнула, что трудности временные: следующая партия препарата ожидается совсем скоро. Никаких срывов в поставках не было. Но желающих привиться от гриппа в этом году так много, что вакцину расходуют намного быстрее, чем в прошлом.

По словам Переладовой, раньше такой популярностью прививки на Алтае не пользовались.

Израсходовали больше 80%

С середины августа по начало октября в Алтайский край поступило чуть больше полумиллиона доз вакцины от гриппа ("Совигрипп" и "Ультрикс Квадри"), рассказала Ирина Переладова. Это около 40% от общего объема, который должны поставить в регион в рамках прививочной кампании.

При этом больше 80% взрослой вакцины, привезенной в регион, уже израсходовано, рассказала эпидемиолог.

"Кое-где вакцина для взрослых у нас пока остается, но в очень небольшом количестве", – пояснила врач. По ее словам, вакцина заканчивается не только в городах, но и в районах. Есть поликлиники и больницы, где препарата уже нет вообще.

Эпидемиолог рассказала, что сейчас некоторые районы делятся друг с другом остатками препарата, чтобы не останавливать прививочную кампанию.

"С каждым днем количество вакцины в медучреждениях убывает. И если кто-то может и готов поделиться 30-50 дозами, то мы идем на это. Главное, чтобы руководители медучреждений договорились между собой", – рассказала Переладова.Запасы детской вакцины от гриппа тоже потихоньку заканчиваются: израсходовано уже больше 70% поставленных препаратов.

Не отказ, а просьба подождать

Впрочем, дефицит вакцины от гриппа – дело временное. По словам Переладовой, уже 10 октября ожидается следующая поставка препаратов на Алтай. Барнаульские медучреждения получат новые партии прививок почти сразу, а по районам их развезут в течение трех дней.

"Сейчас в Минздрав поступают обращения, что в поликлиниках отказывают в прививке от гриппа. Но неправильно говорить, что отказывают. Просто нужно совсем немножко подождать. Караульте, и снова вакцина в вашей поликлинике появится", – заверила эпидемиолог.

"Все озаботились своим здоровьем"

Никаких изменений в графике поставок вакцины в Алтайский край не происходило: они осуществляются по плану. По словам Переладовой, дефицит возник из-за того, что в этом году прививки от гриппа пользуются небывалой популярностью у жителей региона.

"Сегодня мы видим, что все озаботились своим здоровьем. Все это благодаря большой разъяснительной работе, которую мы проводим, в том числе и через СМИ. В этом году мы наблюдаем, что жители как никогда активно записываются на вакцинацию. Еще в прошлом году такого ажиотажа не было: прививались более вяло", – рассказала эпидемиолог.Она уточнила, прививки от гриппа поставили уже больше 455 тысяч человек. По словам медика, очень активно прививаются пожилые и люди с хроническими заболеваниями, а также беременные.

В сложившейся ситуации Переладова видит огромный плюс. По ее словам, если жители Алтайского края продолжат в том же духе, то с приходом гриппа здравоохранению не придется работать с большим объемом заболевших.

Напомним, прививочная кампания против гриппа в Алтайском крае продлится до 1 декабря. К этому моменту планируется привить более 1,3 млн жителей, чтобы уровень иммунной прослойки составил не меньше 65%.

При этом вопрос с бесплатной вакцинацией от коронавируса до сих пор не решен. В Алтайском крае все еще думают над тем, какой объем вакцины и за какие средства нужно закупить. О том, почему вакцина от ковида внезапно пропала из поликлиник региона, читайте на amic.ru.