НОВОСТИОбщество

Небывалый ажиотаж. На Алтае так активно прививаются от гриппа, что не хватает вакцины

Тем, кто хочет вакцинироваться, придется подождать поставки: препарата в поликлиниках почти не осталось

04 октября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В поликлиниках Алтайского края осталось очень мало запасов вакцины от гриппа, а в некоторых медучреждениях ее нет совсем. Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Она подчеркнула, что трудности временные: следующая партия препарата ожидается совсем скоро. Никаких срывов в поставках не было. Но желающих привиться от гриппа в этом году так много, что вакцину расходуют намного быстрее, чем в прошлом.

По словам Переладовой, раньше такой популярностью прививки на Алтае не пользовались.

Израсходовали больше 80%

С середины августа по начало октября в Алтайский край поступило чуть больше полумиллиона доз вакцины от гриппа ("Совигрипп" и "Ультрикс Квадри"), рассказала Ирина Переладова. Это около 40% от общего объема, который должны поставить в регион в рамках прививочной кампании.

При этом больше 80% взрослой вакцины, привезенной в регион, уже израсходовано, рассказала эпидемиолог.

"Кое-где вакцина для взрослых у нас пока остается, но в очень небольшом количестве", – пояснила врач. По ее словам, вакцина заканчивается не только в городах, но и в районах. Есть поликлиники и больницы, где препарата уже нет вообще.

Эпидемиолог рассказала, что сейчас некоторые районы делятся друг с другом остатками препарата, чтобы не останавливать прививочную кампанию.

"С каждым днем количество вакцины в медучреждениях убывает. И если кто-то может и готов поделиться 30-50 дозами, то мы идем на это. Главное, чтобы руководители медучреждений договорились между собой", – рассказала Переладова.Запасы детской вакцины от гриппа тоже потихоньку заканчиваются: израсходовано уже больше 70% поставленных препаратов.

Не отказ, а просьба подождать

Впрочем, дефицит вакцины от гриппа – дело временное. По словам Переладовой, уже 10 октября ожидается следующая поставка препаратов на Алтай. Барнаульские медучреждения получат новые партии прививок почти сразу, а по районам их развезут в течение трех дней.

"Сейчас в Минздрав поступают обращения, что в поликлиниках отказывают в прививке от гриппа. Но неправильно говорить, что отказывают. Просто нужно совсем немножко подождать. Караульте, и снова вакцина в вашей поликлинике появится", – заверила эпидемиолог.

"Все озаботились своим здоровьем"

Никаких изменений в графике поставок вакцины в Алтайский край не происходило: они осуществляются по плану. По словам Переладовой, дефицит возник из-за того, что в этом году прививки от гриппа пользуются небывалой популярностью у жителей региона.

"Сегодня мы видим, что все озаботились своим здоровьем. Все это благодаря большой разъяснительной работе, которую мы проводим, в том числе и через СМИ. В этом году мы наблюдаем, что жители как никогда активно записываются на вакцинацию. Еще в прошлом году такого ажиотажа не было: прививались более вяло", – рассказала эпидемиолог.Она уточнила, прививки от гриппа поставили уже больше 455 тысяч человек. По словам медика, очень активно прививаются пожилые и люди с хроническими заболеваниями, а также беременные.

В сложившейся ситуации Переладова видит огромный плюс. По ее словам, если жители Алтайского края продолжат в том же духе, то с приходом гриппа здравоохранению не придется работать с большим объемом заболевших.

Напомним, прививочная кампания против гриппа в Алтайском крае продлится до 1 декабря. К этому моменту планируется привить более 1,3 млн жителей, чтобы уровень иммунной прослойки составил не меньше 65%.

При этом вопрос с бесплатной вакцинацией от коронавируса до сих пор не решен. В Алтайском крае все еще думают над тем, какой объем вакцины и за какие средства нужно закупить. О том, почему вакцина от ковида внезапно пропала из поликлиник региона, читайте на amic.ru.

Фото: amic.ru

"Решаем вопрос". Врач объяснила, почему на Алтае нет бесплатной вакцины от COVID

Препараты, которые поставляли за федеральные деньги, теперь придется закупать из средств края, рассказала Ирина Переладова
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Вакцинация Грипп здравоохранение вакцина

Комментарии 4

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Гость

06:57:19 04-10-2023

Смех, да и только. Интересный способ продвижения продукта.

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гость

07:07:28 04-10-2023

Вопрос, почему через Госуслуги нет уведомления, о прививке? Иначе получается и диспонсиризацию прошли, не выходя из дома, а на прививку аж, бегом. Всё должно быть прозрачно.

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Гость

09:09:04 04-10-2023

Учителя кинулись прививаться?

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Гость

19:55:12 04-10-2023

прививка бесплатно а грипп лечить это тысяч 10, если без осложнений.

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