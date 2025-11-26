СМИ: Новая часть фильма "Час пик" с Джеки Чаном выйдет по требованию Трампа

Сообщается, что именно американский президент потребовал возобновить работу над лентой и вернуть в кресло режиссера автора оригинальной трилогии

26 ноября 2025, 16:05, ИА Амител

Джеки Чан и Крис Такер в фильме "Час пик" / Фото: Кадр из фильма

В Голливуде дан старт разработке четвертой части популярной киносерии "Час пик", в которой, как ожидается, вновь сыграют Джеки Чан и Крис Такер. Такая информация появилась в Variety. Источники сообщают, что режиссерское кресло займет Бретт Ратнер, работавший над предыдущими картинами.

По сведениям издания, распространение фильма в кинотеатрах поручат компании Paramount.

Ранее, 24 ноября, Semafor сообщал об интересе президента США Дональда Трампа к возрождению франшизы "Час пик".

Согласно информации издания, Трамп лично обратился к Ларри Эллисону, главе Paramount, с настоятельной просьбой о возобновлении производства новых фильмов. Президент США является ценителем комедийных боевиков 80-х и 90-х годов и потому стремится к возвращению этого жанра на экраны.

Основная проблема в производстве четвертой части заключалась в режиссере. Автор предыдущих лент Бретт Ратнер был обвинен в сексуальных домогательствах еще в 2017 году. У него же при этом была часть прав на франшизу, которые он отказывался продавать. Однако недавно постановщик официально вернулся в Голливуд, сняв документальный фильм о Мелании Трамп.