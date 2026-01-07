Снег с метелями и ветер. Какая погода ждет жителей Алтайского края на Рождество

Сейчас все трассы региона открыты для движения

07 января 2026, 11:00, ИА Амител

Погода в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Жителей Алтайского края в рождественский день, 7 января, ожидает относительно мягкая для января погода, однако без ветра и осадков не обойдется. Такой прогноз публикует региональный Гидрометцентр.

Днем по краю температура воздуха будет колебаться в пределах -3…-8 градусов. Ожидается небольшой снег, а в отдельных районах возможны метели. Ветер юго-западного направления усилится до 8–13 метров в секунду, местами порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В Барнауле в дневные часы прогнозируют -5…-7 градусов. В краевой столице также вероятен небольшой снег и слабая метель. Скорость юго-западного ветра составит 8–13 метров в секунду.

Отметим, что 6 января погода в Алтайском крае резко ухудшилась. В некоторых районах края началась сильная метель с ветром. В результате стихии пришлось перекрыть несколько участков дорог. В настоящее время все трассы открыты. Их чистят около 400 единиц техники.