Все дороги открыли для движения в Алтайском крае

Можно ехать

07 января 2026, 09:19, ИА Амител

Снег убирают на дороге / Фото: Минтранс Алтайского края

Движение автомобилей открыли на всех трассах в Алтайском крае. Об этом сообщают в МЧС по региону. В частности, снято ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на дороге регионального значения К-02 Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области" (от с. Павловск до г. Камня-на-Оби).

Кроме того, ограничено было движение для грузового и пассажирского транспорта на дороге регионального значения К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области и на дороге регионального значения К-22 Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород.

Напомним, что 6 января в Алтайском крае передавали штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопада. В результате видимость на дорогах снизилась и в дело вступили дорожные службы края.