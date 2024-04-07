Специалисты проверили состояние Барнаулки

В ходе объезда проведены профилактические мероприятия в рамках акции "Безопасный лед"

07 апреля 2024, 13:03, ИА Амител

Проверка состояния реки / Фото: пресс-служба мэрии

В городе Барнауле продолжается контроль паводковой ситуации и проведение рейдов в рамках акции "Безопасный лед".

Сегодня оперативная группа городского управления ГОЧС объехала участки прибрежной зоны реки Барнаулка. На момент объезда было отмечено значительное снижение уровня воды в реке, и открылось движение транспорта в поселок Борзовая Заимка со стороны улицы Кутузова. В поселке Центральный был снят с контроля вопрос откачки воды по улице Николаевская, 2. Мониторинг уровня воды в низменных местах продолжается.

В ходе объезда были проведены профилактические мероприятия в рамках акции "Безопасный лед". Специалисты предупредили жителей об опасностях, которые могут подстерегать при выходе на берег реки в период ледохода, настоятельно рекомендовали любителям селфи делать фотографии в безопасных местах, а также вручили листовки о правилах поведения у воды и в чрезвычайных ситуациях.