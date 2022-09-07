Международный турнир по ММА пройдёт в Барнауле

1 октября в Барнауле состоится 23-й международный турнир OPEN FC. Участие в лиге принимают спортсмены со всего мира, включая представителей Алтайского края.

«Соревнования такого уровня в Барнауле пройдут во второй раз. Впервые Open FC приезжала на Алтай в феврале 2022 года. Теперь организаторы планируют проводить подобные шоу для алтайских зрителей регулярно. Жители и гости краевой столицы смогут поболеть за своих и увидеть 12 ярких поединков. В числе которых — два громких боя за пояс чемпиона лиги Open FC», — отмечают организаторы соревнований.

Главный бой вечера за пояс чемпиона в полусреднем весе (до 77 кг) проведут действующий чемпион лиги Open FC из команды Gorilla Fighting Данила Приказа (15-3-2) и боец из Бразилии Жонас Боено (42-16-1).

Пояс чемпиона лиги в среднем весе разыграют два сильнейших российских бойца — Никита Шаршавин (7-0) и Руслан Шамилов (9-2).

Турнир будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ».

Соревнования пройдут 1 октября 2022 года, начало в 18:00. Спортивный комплекс «Темп», 1-й Балтийский проезд, 9.

Организаторы турнира в Алтайском крае — профессиональный боец MMA, выступающий в лиге Bellator, тренер Team STRELA BARNAUL — Шараф Давлатмуродов и руководитель Общественной спортивной организации Алтайской краевой федерации панкратиона и грэпплинга — Александр Нехорошев. Соревнования проводят при поддержке клуба смешанных единоборств Team STRELA. Barnaul.