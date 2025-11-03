НОВОСТИПолитика

Трамп заявил, что не намерен отправлять ракеты Tomahawk Киеву

Со слов американского лидера, его позиция по этому вопросу все еще может измениться

03 ноября 2025, 08:22, ИА Амител

Фото: Alex Brandon / ТАСС
Фото: Alex Brandon / ТАСС

Президент США Дональд Трамп не будет передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом он заявил журналистам во время полета из Флориды в Вашингтон, пишет ТАСС.

Представители СМИ спросили главу Белого дома, намерена ли его администрация передавать ракеты Киеву. Когда Трамп ответил "нет", журналисты решили выяснить, рассматривает ли он такой шаг.

«Нет, на самом деле нет», – отметил американский лидер.

При этом глава Соединенных Штатов добавил, что эта позиция может измениться.

«Но в настоящее время я этого не делаю», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что поставки ракет Tomahawk Киеву одобрил Пентагон. Его представители отметили, что их передача не несет ущерба запасам американских вооружений. Однако окончательное решение должен был принять Трамп. 

Запуск крылатой ракеты Tomahawk / Фото: Zuma / TASS

Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk

Окончательное решение об отправке оружия должен принять президент США
НОВОСТИПолитика
США Россия Политика Мир Дональд Трамп

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:13:45 03-11-2025

Но это не точно

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:44 03-11-2025

Понты, когда то могут надоесть Трампу - Краснову, хоть он и барыга.

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров