Со слов американского лидера, его позиция по этому вопросу все еще может измениться

03 ноября 2025, 08:22, ИА Амител

Фото: Alex Brandon / ТАСС

Президент США Дональд Трамп не будет передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом он заявил журналистам во время полета из Флориды в Вашингтон, пишет ТАСС.

Представители СМИ спросили главу Белого дома, намерена ли его администрация передавать ракеты Киеву. Когда Трамп ответил "нет", журналисты решили выяснить, рассматривает ли он такой шаг.

«Нет, на самом деле нет», – отметил американский лидер.

При этом глава Соединенных Штатов добавил, что эта позиция может измениться.

«Но в настоящее время я этого не делаю», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что поставки ракет Tomahawk Киеву одобрил Пентагон. Его представители отметили, что их передача не несет ущерба запасам американских вооружений. Однако окончательное решение должен был принять Трамп.