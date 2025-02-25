Улицы Барнаула очищают от снега 67 машин

Дорожники наводят порядок на тротуарах и подходах к пешеходным переходам

25 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 25 февраля в уборке снега и наледи задействовали 67 единиц техники и 127 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Дорожная служба очищает и обрабатывает ото льда тротуары и подходы к пешеходным переходам в разных частях города.

"Очистка тротуаров и подходов к пешеходным переходам производится на улицах Деповской, Попова, Ускова, Тихонова, Ляпидевского, Веры Кащеевой, Чеглецова, на Малом Павловском тракте и на других участках. Посыпка тротуаров противогололедными реагентами проводится на улицах Молодежной, Панфиловцев, Энтузиастов, Попова, Антона Петрова, Тимуровской, проспектах Строителей, Красноармейском и на других участках улично-дорожной сети", – перечислили в городской администрации.

По прогнозу синоптиков, днем 25 февраля в Барнауле термометры покажут -3...-5 градусов. Преимущественно без осадков.