Местами до +5 градусов потеплеет в Алтайском крае 25 февраля

Обойдется без существенных осадков

25 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Барнаул. Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 25 февраля температура в Алтайском крае местами поднимется до +5 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -3...-8 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами ожидаются порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -3...-5 градусов. Обойдется также преимущественно без осадков, дороги местами скует гололедица.

Ветер также юго-восточный, 2-7 м/с.