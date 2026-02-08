Умер Брэд Арнольд, основатель и вокалист американской рок-группы 3 Doors Down
Музыкант скончался на 48-м году жизни во сне
08 февраля 2026, 11:00, ИА Амител
Основатель и бессменный фронтмен американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд умер в субботу, 7 февраля, на 48-м году жизни. Как сообщается на официальной странице коллектива в соцсетях, музыкант ушел из жизни во сне в кругу семьи после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
В мае 2025 года Арнольд публично сообщил, что ему диагностировали рак почки на четвертой стадии. Группу 3 Doors Down он основал в 1996 году, и именно его школьная песня Kryptonite стала мировым хитом в 2000 году, заняв третье место в чарте Billboard Hot 100 и разойдясь миллионными тиражами.
Этот трек принес группе международную славу и открыл их дебютный альбом The Better Life, который стал платиновым.
После выхода второго альбома — Away from the Sun — в 2002 году Арнольд сосредоточился исключительно на вокале, оставаясь лицом и автором песен коллектива на протяжении всей его истории.
Музыкант до последнего выступал и работал над новым материалом, являясь одной из ключевых фигур американской рок-сцены 2000-х.
