В Барнауле эвакуируют автомобили, которые мешают уборке снега
Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением правил парковки
06 февраля 2026, 21:00, ИА Амител
Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
В Барнауле усилили контроль за соблюдением правил парковки, сообщила региональная Госавтоинспекция. Автомобили, припаркованные с нарушением ПДД, будут эвакуированы.
«Госавтоинспекция обращается к барнаульским автомобилистам с просьбой убрать машины с обочин, так как припаркованные автомобили мешают работе снегоуборочной техники», — говорится в сообщении.
Водителям большегрузов рекомендуется тщательно выбирать места для остановки и длительной стоянки. Отмечается, что снег приводит к сужению проезжей части и ухудшению пропускной способности дорог — особенно на основных магистралях города.
21:34:17 06-02-2026
Из рассказа стало ясно, что большегрузам тольео рекомендуют.
А эти фкры весь город позасрали своими парковками по месту жительства
Снимайте к них номера и считайте им время штраф стоянки, пока не объявятся
21:43:08 06-02-2026
ГАИ следует присмотреться к парковке у Молодёжной, дом 3. Мало того,что ставят машины в нарушение знака парковки, ещё ставят второй ряд. Для поворота направо приходится пересекать сплошную линию.
23:26:52 06-02-2026
И с штрафстоянки прямиком на аукцион.
23:27:35 06-02-2026
так и есть, по Бехтерева и Полярной вывезли вчера штук 12. Наконец-то, а то совсем обнаглели кидают вёдра свои где придется
00:33:37 07-02-2026
А около БЮИ, конечно ,все крузаки утащили?
00:35:54 07-02-2026
Не надо писать ни в какие чаты и расшаркиваться,нужно крепить по полной автобыдло на газонах,тротуарах,под запрещенными знаками и в прочих ненадлежащих местах. И не только зимой. Ещё возьмитесь за перделки и вырезанные катализаторы которые травят всех вокруг
07:22:33 07-02-2026
А что они нарушают, там знаки запрещающие есть?
13:41:19 07-02-2026
Гость (07:22:33 07-02-2026) А что они нарушают, там знаки запрещающие есть?... Да,на лоб скоро прикрутят
14:36:50 07-02-2026
Гость (07:22:33 07-02-2026) А что они нарушают, там знаки запрещающие есть?... Точно, ни одного знака на газоне не видел, ещё зимой никаких разграничений, ни бордюр, ни разметки, только колея указывает направления
19:21:40 07-02-2026
Гость (14:36:50 07-02-2026) Точно, ни одного знака на газоне не видел, ещё зимой никаких... Когда ума нет и на правила плевать ничего не поможет кроме крепкого штрафа. Сразу и знаки найдут,и разметки,и бордюры,и карманы автобусные сразу признают
21:24:47 08-02-2026
Гость (14:36:50 07-02-2026) Точно, ни одного знака на газоне не видел, ещё зимой никаких... какие тебе знаки, да у тебя права забрать. почитай первые главы ПДД!!! позорище наглое
19:23:12 07-02-2026
Автобыдло выбесило даже плюшевого Ведяшкина и гайцов,могёте