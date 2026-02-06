В Барнауле эвакуируют автомобили, которые мешают уборке снега

Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением правил парковки

06 февраля 2026, 21:00, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

В Барнауле усилили контроль за соблюдением правил парковки, сообщила региональная Госавтоинспекция. Автомобили, припаркованные с нарушением ПДД, будут эвакуированы.

«Госавтоинспекция обращается к барнаульским автомобилистам с просьбой убрать машины с обочин, так как припаркованные автомобили мешают работе снегоуборочной техники», — говорится в сообщении.

Водителям большегрузов рекомендуется тщательно выбирать места для остановки и длительной стоянки. Отмечается, что снег приводит к сужению проезжей части и ухудшению пропускной способности дорог — особенно на основных магистралях города.