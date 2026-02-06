НОВОСТИОбщество

В Барнауле эвакуируют автомобили, которые мешают уборке снега

Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением правил парковки

06 февраля 2026, 21:00, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
В Барнауле усилили контроль за соблюдением правил парковки, сообщила региональная Госавтоинспекция. Автомобили, припаркованные с нарушением ПДД, будут эвакуированы.

«Госавтоинспекция обращается к барнаульским автомобилистам с просьбой убрать машины с обочин, так как припаркованные автомобили мешают работе снегоуборочной техники», — говорится в сообщении.

Водителям большегрузов рекомендуется тщательно выбирать места для остановки и длительной стоянки. Отмечается, что снег приводит к сужению проезжей части и ухудшению пропускной способности дорог — особенно на основных магистралях города.

Avatar Picture
Гость

21:34:17 06-02-2026

Из рассказа стало ясно, что большегрузам тольео рекомендуют.
А эти фкры весь город позасрали своими парковками по месту жительства
Снимайте к них номера и считайте им время штраф стоянки, пока не объявятся

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:43:08 06-02-2026

ГАИ следует присмотреться к парковке у Молодёжной, дом 3. Мало того,что ставят машины в нарушение знака парковки, ещё ставят второй ряд. Для поворота направо приходится пересекать сплошную линию.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:26:52 06-02-2026

И с штрафстоянки прямиком на аукцион.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:27:35 06-02-2026

так и есть, по Бехтерева и Полярной вывезли вчера штук 12. Наконец-то, а то совсем обнаглели кидают вёдра свои где придется

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:33:37 07-02-2026

А около БЮИ, конечно ,все крузаки утащили?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:35:54 07-02-2026

Не надо писать ни в какие чаты и расшаркиваться,нужно крепить по полной автобыдло на газонах,тротуарах,под запрещенными знаками и в прочих ненадлежащих местах. И не только зимой. Ещё возьмитесь за перделки и вырезанные катализаторы которые травят всех вокруг

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:22:33 07-02-2026

А что они нарушают, там знаки запрещающие есть?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:19 07-02-2026

Гость (07:22:33 07-02-2026) А что они нарушают, там знаки запрещающие есть?... Да,на лоб скоро прикрутят

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:50 07-02-2026

Гость (07:22:33 07-02-2026) А что они нарушают, там знаки запрещающие есть?... Точно, ни одного знака на газоне не видел, ещё зимой никаких разграничений, ни бордюр, ни разметки, только колея указывает направления

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:40 07-02-2026

Гость (14:36:50 07-02-2026) Точно, ни одного знака на газоне не видел, ещё зимой никаких... Когда ума нет и на правила плевать ничего не поможет кроме крепкого штрафа. Сразу и знаки найдут,и разметки,и бордюры,и карманы автобусные сразу признают

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:47 08-02-2026

Гость (14:36:50 07-02-2026) Точно, ни одного знака на газоне не видел, ещё зимой никаких... какие тебе знаки, да у тебя права забрать. почитай первые главы ПДД!!! позорище наглое

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:23:12 07-02-2026

Автобыдло выбесило даже плюшевого Ведяшкина и гайцов,могёте

  5 Нравится
Ответить
