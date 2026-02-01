В конце недели более 100 единиц техники убирали снег на улицах Барнаула

Для очистки и вывоза снега использовали грейдеры, тракторы, погрузчики, самосвалы и другую спецтехнику

01 февраля 2026, 21:33, ИА Амител

Уборка снега / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В ночь с 29 на 30 января на улицах Барнаула продолжалась активная уборка снега. По данным городской администрации, в ночную смену было задействовано 125 единиц снегоуборочной техники, днем — 93, а также 143 дорожных рабочих.

Для очистки и вывоза снега использовали грейдеры, тракторы, погрузчики, самосвалы и другую спецтехнику. Основные работы в пятницу велись во всех районах города — Центральном, Индустриальном, Октябрьском, Ленинском и Железнодорожном. Помимо проезжей части, коммунальные службы приводят в порядок тротуары, обрабатывая их песко-соляной смесью.

В МБУ "Автодорстрой" просят водителей учитывать погодные условия, соблюдать правила дорожного движения и оставлять автомобили так, чтобы они не мешали работе снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что на улице Горской в краевой столице пожарные столкнулись с трудностями при тушении пожара из-за нечищеных проездов. Возгорание произошло в бане, однако подъехать к месту ЧП спецтехника смогла не сразу — одна из пожарных машин застряла.