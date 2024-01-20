НОВОСТИОбщество

В Барнауле магазинам сделали замечания за плохую уборку снега и наледи

Устранение нарушений проконтролируют

20 января 2024, 19:30, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле сотрудники мэрии за неделю обследовали более 300 предприятий потребительского рынка и промышленности и сделали замечания из-за поздней и некачественной уборки прилегающих территорий от снега и наледи.

Как сообщили в телеграм-канале горадминистрации, руководителям предприятия рекомендовали "незамедлительно приступить к очистке прилегающих территорий и обработке противогололедными средствами". Устранение замечаний проконтролируют.

Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

19:36:26 20-01-2024

Зашибись!!! Чинушки Д’Артаньяны, а тограши "враги народа". В трамвайные депо стрелочники не нужны ???

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:44 21-01-2024

Гость (19:36:26 20-01-2024) Зашибись!!! Чинушки Д’Артаньяны, а тограши "враги народа". В... Нужны, а то один всего лишь

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:29:58 20-01-2024

Сотрудники мэрии контролируйте себя для начала, имейте совесть.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:41:21 20-01-2024

Спасибо. Но во дворах жилых домов тоже надо убирать наледь.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:45:20 21-01-2024

Теперь идешь по Ленинскому около магазинов 3-5 метров убрана наледь а остальное каток, т.е. администрация ничего не делает. А их кто- то наказывать будет? Сразу видно кто как работает.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:15:40 21-01-2024

Гость (00:45:20 21-01-2024) Теперь идешь по Ленинскому около магазинов 3-5 метров убрана... В Ленинском районе нигде нисколько ни у магазинов не убрано, ни во дворах один сплошной каток! ДЭЗ 1 даже двор не посыпает!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:12:55 21-01-2024

Особенно каток возле Мария Ра, Ярче, Магнит. Большие сети, у которых дворников нет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:25:44 21-01-2024

Охренели совсем какой то беспредел. Простых граждан не применяя ни каких мер разъяснения штрафуют без разбора только на основании протокола, ангажированного палками по суммам поборов для своей ежемесячной премии, на обвинение полицейского или представителя другого контрольного ведомства, а этих бездельников толкающих фуфло вместо товаров за большие деньги, нарушающих все и вся ради не благополучия народа и граждан а только прибыли лично для своего паразитического содержания за наш счет предупреждают или объявляют замечание. Быстрее всего кормятся с их руки. И по хрен им общественный порядок и правовое государство.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:52:13 22-01-2024

Гость (18:25:44 21-01-2024) Охренели совсем какой то беспредел. Простых граждан не приме... ] вот это вас прет

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:03 22-01-2024

магазины могут только цены на яйца и гречку задирать, а следить за своей территорией им не надо

  -10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров