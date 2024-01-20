В Барнауле магазинам сделали замечания за плохую уборку снега и наледи

Устранение нарушений проконтролируют

20 января 2024, 19:30, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле сотрудники мэрии за неделю обследовали более 300 предприятий потребительского рынка и промышленности и сделали замечания из-за поздней и некачественной уборки прилегающих территорий от снега и наледи.

Как сообщили в телеграм-канале горадминистрации, руководителям предприятия рекомендовали "незамедлительно приступить к очистке прилегающих территорий и обработке противогололедными средствами". Устранение замечаний проконтролируют.

Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.