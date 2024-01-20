В Барнауле магазинам сделали замечания за плохую уборку снега и наледи
Устранение нарушений проконтролируют
20 января 2024, 19:30, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле сотрудники мэрии за неделю обследовали более 300 предприятий потребительского рынка и промышленности и сделали замечания из-за поздней и некачественной уборки прилегающих территорий от снега и наледи.
Как сообщили в телеграм-канале горадминистрации, руководителям предприятия рекомендовали "незамедлительно приступить к очистке прилегающих территорий и обработке противогололедными средствами". Устранение замечаний проконтролируют.
Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.
19:36:26 20-01-2024
Зашибись!!! Чинушки Д’Артаньяны, а тограши "враги народа". В трамвайные депо стрелочники не нужны ???
14:19:44 21-01-2024
Гость (19:36:26 20-01-2024) Зашибись!!! Чинушки Д’Артаньяны, а тограши "враги народа". В... Нужны, а то один всего лишь
20:29:58 20-01-2024
Сотрудники мэрии контролируйте себя для начала, имейте совесть.
20:41:21 20-01-2024
Спасибо. Но во дворах жилых домов тоже надо убирать наледь.
00:45:20 21-01-2024
Теперь идешь по Ленинскому около магазинов 3-5 метров убрана наледь а остальное каток, т.е. администрация ничего не делает. А их кто- то наказывать будет? Сразу видно кто как работает.
17:15:40 21-01-2024
Гость (00:45:20 21-01-2024) Теперь идешь по Ленинскому около магазинов 3-5 метров убрана... В Ленинском районе нигде нисколько ни у магазинов не убрано, ни во дворах один сплошной каток! ДЭЗ 1 даже двор не посыпает!
08:12:55 21-01-2024
Особенно каток возле Мария Ра, Ярче, Магнит. Большие сети, у которых дворников нет
18:25:44 21-01-2024
Охренели совсем какой то беспредел. Простых граждан не применяя ни каких мер разъяснения штрафуют без разбора только на основании протокола, ангажированного палками по суммам поборов для своей ежемесячной премии, на обвинение полицейского или представителя другого контрольного ведомства, а этих бездельников толкающих фуфло вместо товаров за большие деньги, нарушающих все и вся ради не благополучия народа и граждан а только прибыли лично для своего паразитического содержания за наш счет предупреждают или объявляют замечание. Быстрее всего кормятся с их руки. И по хрен им общественный порядок и правовое государство.
05:52:13 22-01-2024
Гость (18:25:44 21-01-2024) Охренели совсем какой то беспредел. Простых граждан не приме... ] вот это вас прет
15:39:03 22-01-2024
магазины могут только цены на яйца и гречку задирать, а следить за своей территорией им не надо